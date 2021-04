Sot është një ditë e veçantë, Dita Botërore e Ndërgjegjësimit Global Rreth Autizmit. Ashtu si çdo vit, monumentet kryesore në të gjithë botën sot ngjyrosen me blu, ngjyra e cila është simbol i autizmit. Që nga viti 2007, Kombet e Bashkuara kanë zgjedhur 2 Prillin si Ditën Botërore për Ndërgjegjësimin e Autizmit. Një mundësi për të folur për këtë çrregullim delikat neuropsikik dhe për të mos harruar familjet dhe njerëzit të cilët duhet të ndeshen me autizmin çdo ditë. Emisioni “Historia Ime” që transmetohet në Tv Klan, udhëtoi drejt Durrësit, në qendrën që u jep shërbime personave me aftësi të kufizuar.

Gazetarja ka qëndruar me fëmijët autikë, trapistët e psikologet për t’u njohur më afër me botën e tyre. Ndërsa në studio ishin të ftuara dy nëna që kanë fëmijë autikë Afërdita Keta dhe Edlira Bejtulla për të folur për vështirësitë që po hasin për t’i rritur këta fëmijë. Të ftuar kanë qenë edhe dy të rinj Klarisa Rexhvelaj dhe Klevis Alliu që kanë nisur një nismë “Unë besoj në mrekulli”, e cila i mundëson fëmijëve autikë shërbime dentare falas. Mamatë e dy fëmijëve autikë shprehen se ata shpesh paragjykohen, poshtërohen dhe nuk pranohen nga shoqëria.

Afërdita Keta: Mua personalisht më tremb perspektiva e djalit që flet për motrën por për të gjithë ne që kemi fëmijët me probleme, kushdo qofshin apo në çfarë kategori qofshin sepse këtu siç dihet është shumë vështirë. Ka shumë për t’u bërë sepse akoma hasim vështirësi, diskriminim, akoma na poshtërojnë. Vërtet para 18 apo 20 viteve nuk ka qenë e përhapur, nuk kemi marrë informacione shumë, por akoma ka shumë punë për të bërë.

Edlira Bejtulla: Është shumë e vështirë të përballohet një person autik në familje. Ekzistojnë shumë barriera sociale që shteti duhet t’i mbështesë familjarët në formën materiale por edhe në formën e disa strukturave apo ligjeve specifike për autizmin. Unë e vuaj shumë me djalin tim, është 23 vjeç është student në Akademinë e Arteve dhe ka shumë nevojë për suport social dhe shtetëror. Shoqëria i largohet autikëve.

/a.r