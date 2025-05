Një çift bashkëshortësh përballen në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Dilberja ka thirrur bashkëshortin, Bashkimin duke mallkuar ditën kur u njoh me të sepse ishte i martuar.

“Nuk ka më keq se të marrësh një burrë të martuar! Qoftë mallkuar ajo ditë që u njoha me të!”, tha ajo në insertin prezantues. Kur hyri në studio, ajo sqaroi se Bashkimi ishte i divorcuar kur u njoh me të.

Në insertin e tij, Bashkimi i cili është baba i 5 fëmijëve, thotë se nuk e lëshon pasurinë e tij.

“Kam punuar tërë jetën. Kam 5 fëmijë dhe tani po më nxjerrin jashtë se duan të më marrin pasurinë, të më lënë pa shtëpi e pa gjë. Nuk lëshoj asnjë centimetër! Është djersa ime që kam derdhur për tërë jetën!”

Dilberja thotë se bashkëshorti i saj i ka premtuar shumë gjëra prej momentit kur janë njohur në vitin 2011 dhe nuk është realizuar ndarja e pasurisë. Kjo është një nga arsyet që e ka sjellë, si dhe fakti që e akuzojnë se ka qenë ajo shkaku i ndarjes së Bashkimit me gruan e parë.

Bashkim: Unë jam i divorcuar, kisha gruan e parë me 4 kalamaj. Kam punuar tërë jetën, erdhëm nga Burreli në Tiranë…

Dilbere: Po mirë mo mirë, ç’më duhet mua se çfarë ke bërë ti me të parën? Mua më duhet jeta ime se më ke premtuar shumë gjëra e s’ke arritur asgjë. Ç’më duhet mua?

Bashkim: Të gjitha gjërat i ke, shtëpinë e ke…

Dilbere: Nuk kam as shtëpi, kam vetëm djalin.

Bashkim: Edhe shtëpinë, edhe djalin, edhe burrin e ke.

Dilbere: Jo, nuk kam asgjë. Kur t’i bësh ti me letra, atëherë i kam. Ore unë fëmijët e tu as nuk i njoh, më keni akuzuar kot se unë kam ndarë çiftin kur unë nuk kisha asnjë lidhje as me ty, as me njeri!

Eni Çobani: Pra Dilbere që ta kuptojë publiku, ju akuzoheni që jeni futur mes çiftit të parë, me znj. Lumturie që është bashkëshortja e parë dhe e ke ndarë ti Lumturinë nga Bashkimi?

Dilbere: Po.

Bashkim: Ti nuk ke probleme për atë punë…

Eni Çobani: Jo, ka probleme se akuzohet. Është shumë e thjeshtë në rolin tuaj si bashkëshort të thuash që s’ka probleme me ty. Për gruan është tjetër gjë sepse në qoftë se vjen akuza nga gruaja e parë juaja dhe nga 4 fëmijët, është shumë e rëndë që ta përballojë.

Bashkim: Siç më gjetën mua këto halle, edhe ajo do t’i përballojë.

Eni Çobani: Po tani ti s’e more për halle, më vjen keq!