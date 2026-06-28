Ndërhyrja e koordinuar nga ajri dhe toka ka bërë të mundur vënien plotësisht nën kontroll të zjarrit masiv që përfshiu kodrat e Hekalit, në Bashkinë e Mallakastrës. Operacioni i forcave të shpëtimit ka zgjatur gjatë gjithë ditës, ku vendimtar ka qenë angazhimi i helikopterit të Forcave të Armatosura, i cili lokalizoi dhe izoloi vatrat më kritike.
Drejtori i repartit zjarrfikës të Bashkisë Mallakastër, Mandi Aliaj, bëri të ditur se kjo ishte vatra e fundit dhe njëherësh më e vështira për t’u menaxhuar. Terreni i thepisur dhe i paarritshëm nga rrugët tokësore krijoi vështirësi të mëdha për mjetet, duke e bërë mbështetjen nga ajri jetike për suksesin e operacionit.
Në terren u mobilizua një strukturë e gjerë operacionale, e cila përfshinte 8 automjete zjarrfikëse; 2 autobote uji; mbi 40 efektivë (përfshirë zjarrfikës dhe trupa të Forcave të Armatosura).
Sipas autoriteteve lokale, situata aktualisht paraqitet plotësisht e qetë dhe është eliminuar çdo rrezik për përhapjen e mëtejshme të flakëve. Trupat në terren po vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur çdo rindezje të mundshme të zjarrit në mjedisin e mbuluar nga dendra e shkurreve.
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