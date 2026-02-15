Rreth 140 operatorë turistikë dhe investitorë të ndryshëm kanë aplikuar në zonat kadastrale të miratuara nga qeveria shqiptare në Bashkinë Maliq, në kuadër të programit “Paketa e Maleve”, një nismë që synon zhvillimin e turizmit malor dhe ekonomisë rurale.
Sipas kryetarit të bashkisë, Gëzim Topçiu, zonat e përfshira në këtë program janë të shtrira në njësitë administrative Pojan, Pirg, Gorë dhe Moglicë, ku pritet të realizohen investime të rëndësishme në sektorë të ndryshëm.
Kryebashkiaku Topçiu theksoi se projektet e propozuara përfshijnë investime të larmishme, duke nisur nga ndërtimi i bujtinave turistike e deri te zhvillimi i agrobizneseve dhe sipërmarrjeve të lidhura me prodhimin bujqësor dhe përpunimin e produkteve vendase.
Një nga operatorët turistikë që ka shfaqur interes te shtuar është Alfred Cenkollari, i njohur për investimet e tij ndër vite në njësinë administrative Pirg, veçanërisht në fshatin Leminot. Ai ka përgatitur një projekt të ri në kuadër të “Paketës së Maleve”, i fokusuar në agroturizëm dhe zhvillim agrobujqësor.
Zonat kadastrale të Bashkisë Maliq konsiderohen me potencial të lartë zhvillimi, falë burimeve të pasura turistike, bujqësore dhe blegtorale, si dhe mundësive për agro-përpunim. Autoritetet vendore vlerësojnë se këto investime pritet të ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonës, rritjen e punësimit dhe promovimin e turizmit rural.
Programi “Paketa e Maleve” synon të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore, duke i kthyer ato në qendra të rëndësishme të turizmit dhe prodhimit vendas.
