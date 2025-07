Maliqi: Duhen dorëheqje në PD! Nëse s’bëjmë analizë, Rama do na turpërojë përsëri

Nëse opozita nuk bën një analizë të thellë brenda vetes së saj me rigjenerim struktursh, dorëheqje të njerëzve që dështuan më 11 maj, përveç Sali Berishës dhe vendosjen e kandidatëve të fortë, atëherë Edi Rama do i turpërojë përsëri në zgjedhjet e radhës dhe të mos futen fare në garë.

Ky është mendimi i kandidatit opozitar në zgjedhjet e 11 majit për qarkun e Beratit, ish-ligjvënësit Lefter Maliqi, për situatën paszgjedhore dhe humbjen e thellë të PD-ADSHM.

I ftuar në ‘Sot, Live në Shqipëri’ nga moderatori Nertil Agalliu, në Report Tv, ai kritikoi ashpër përzgjedhjen e drejtuesve politikë, strukturave elektorale dhe kandidatëve, teksa tha se shkaku kryesor që në Berat nuk u fitua mandati i tretë nga opozita ishte drejtuesi politik Eno Bozdo.

Ndërsa kërkoi qeveri teknike me ndërhyrje të ndërkombëtarëve, ish-deputeti Maliqi u shpreh se vetëm analiza e thellë, dorëheqjet në PD dhe riorganizimi mund ta sillnin opozitën një ditë në pushtet nëpërmjet rotacionit. Maliqi kërkoi edhe përgjegjësi penale për ata që kanë tjetërsuar votën pas rinumërimit, duke shtuar se nuk priste ndryshim mandatesh nga procesi.

“Nga rinumërimi nuk pritej ndryshim i mandateve. Shkelësit duhet të mbajnë përgjegjësi. Kushdo tjetërson votat duhet të ndëshkohet. Në PD la për të dëshiruar organizimi. Nuk pati përfaqësim në rrethe me figura. Nëse dilja i vetëm e fitoja mandatin tim të deputetit. Sepse do fokusohesha vetëm në zonën time të Kuçovës, unë bëj. Mandati i trtë në qarkun e Beratit u humb prej Eno Bozdos. Unë besoj se do të ketë zgjedhje të tjera dhe qeveri teknike, sepse SHBA do ndërhyjë për votën e lirë. Unë nuk them se i bleu të gjitha mandatet, por të paktën 10 prej tyre po. Sepse vuri në dispozicion bonusin e pensioneve, faljen e gjobave dhe të tjera si farsa elektorale, treni bullgar. Ndërkombëtarët të ndërhyjnë për qeveri teknike”, tha ai.