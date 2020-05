Një person u plagos me mjet prerës pasditen e sotme në Maliq.

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Rrëmbec, ku shtetasi Artan Hajredini së bashku me të birin janë konfliktuar me Juli Torren dhe më pas e kanë goditur këtë të fundit me gërshërë në pjesën e barkut.

Torre është transportuar drejt spitalit për mjekim nga ku mësohet se ka marrë plagë të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka shoqëruar në komisariat babë e bir të dyshuar për plagosjen.

Mësohet se i plagosuri dhe autorët janë të tre të komunitetit egjiptian.