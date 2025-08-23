Saturday, August 23, 2025
‘Male të pastra’, Rama thirrje për t’iu bashkuar aksionit të pastrimit më 26 gusht: Do zhvillohet në 10 parqe 

by B K
23/08/2025 09:08
Kryeministri Edi Rama ka përcjellë mëngjesin e së shtunës një mesazh për qytetarët, duke i ftuar t’i bashkohen aksionit “Male të Pastra”, i cili do të zhvillohet më 26 gusht në dhjetë parqe kombëtare dhe natyrore të vendit.

Kreu i qeverisë shprehet se kujdesi ndaj natyrës është përgjegjësi e përbashkët, ndaj kontributi i gjithsecilit do të ishte i rëndësishëm.

“Mirëmëngjes dhe me ftesën për t’iu bashkuar nismës “Male të Pastra”, një aksion pastrimi organizuar nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në dhjetë parqe kombëtare e natyrore në datën 26 gusht, si një kontribut modest i gjithësecilit e njëkohësisht mesazh kuptimplotë për kujdesin ndaj natyrës së përbashkët, ju uroj një fundjavë të mbarë”, shkruan Rama.

