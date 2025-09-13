Ish-ministri Arben Malaj ishte i ftuar në Terminal me Aurora Sulçen ku foli rreth kabinetit të ri të kryeministrit Edi Rama dhe çfarë pret nga kjo qeveri në 4 vitet e ardhshme.
Duke qenë se i gjithë mandati është i fokusuar te integrimi, Malaj deklaroi se është shumë e rëndësishme që kryenegociatorja dhe negociatorja nuk ndryshuan.
“Nuk u habita. Është një markë e Ramës që kështu i bëj qeveritë. Nuk jam i bindur që e marrin vesh ministrat në minutën e fundit. Diskutohej në kryesi e më pas vendosej në kohën tonë. Ministër është pozicion kushtetues dhe kur betohesh para kushtetutës, përgjegjësia është e jotja. Janë zhdukur emrat nga viti në vit. Fushatën e bën vetëm kryeministri. E rëndësishme që kryenegociatorja dhe negociatorja nuk kanë ndryshuar. Buxheti nuk ka funksionuar si duhet, ka pasur shpenzime. Sektorët e ekonomisë dhe ndarja e ekonomisë me turizmin ishte e nevojshme”, tha Malaj.
Leave a Reply