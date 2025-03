“Sali Berisha është si ai prindi që e rrit fëmijën e në fund e vret. Njësoj ka vepruar edhe ai me PD. Kam folur me një kolege brenda PD, ku e kam pyetur a mund të ndërmjetësoni ju me Sali Berishën për një hap pas? Rezulton që jo, Berisha nuk bën asnjë hap pas.

Unë nuk shpresoj që Berisha fiton. Nuk e di se çfarë ndodh pas zgjedhjeve por ai që ai premton është jo vetëm e parealizueshme por edhe e dëmshme. Për më tepër, Berisha aty ka qenë pse nuk i ka bërë”, u shpreh Malaj.

Malaj tregoi edhe përplasjen me Sali Berishën, për akuzat e këtij të fundit se Arben Malaj ka punuar në firmat piramidale.

“Kam qenë në një takim, në një darkë miqësore pune ku ish-presidenti Meta ftoi ish-presidentin Mejdani, Berishën dhe një mikun tim nga Kosova të cilin e shoqërova unë unë.

Kam pasur ballë për ballë Sali Berishën, i cili në krah kishte bashkëshorten e tij. Asokohe nuk më ishin shëruar ende plagët e akuzave që më kishte bërë, ndaj e pyeta drejtpërdrejtë.

Më tha, ti ishe ministër i Financave asokohe! I thashë po me Mjaftin pse bëre krushqinë politike. Bashkëshortja tha jo s’ka pasur asnjë bashkëpunim. Berisha iu drejtua zonjës, dhe i tha lërë lëre se diçka di ai.

Më vjen keq që është kjo gjuhë në politikë. Unë do ta përballoj, po pse duhet që vajza ime të shkojë në shkollë me kufje sepse dëgjon ti thonë je vajza e një politikani të korruptuar?! Pse prindërit e mi duhet të dëgjojnë akuza ndaj meje të pavërteta, të paprova?

Nuk kam punuar drejtpërsëdrejti në asnjë firmë piramidale. Asnjë ditë”, tha Malaj.