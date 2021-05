Shkodra, kryeqendra e Veriut, ka patur një kthim pas në imazhet e viteve ‘30 falë Swing Jazz dhe koleksionit të makinave Retro. Koleksioni i Retro.al dhe nën tingujt e muzikës Jazz dhe Swing, nga Hemingway Fan Club Albania, në një nga rrugët muzeale duke krijuar një imazh surreal e cila është shijuar nga të gjithë. Qytetarët janë shprehur të kënaqur pasi aktivitete të tilla u heqin stresin e krijuar nga pandemia.

“Nuk mund të ndihesh përveçse mirë, me atmosferë, me energji, me dëshirë për jetën. Shkodra e reflekton më së miri pavarësisht problemeve, pandemisë dhe halleve. Ne duhet të marrim një mësim në jetë. Është kaq e shkurtër kjo jeta jonë sa ta jetojmë çdo ditë si të jetë e fundit nuk do të ishte keq”.

“Shkodra fantastike, dy ditë ka qenë vetëm festë. Shikohen vetëm kërcime, buzëqeshje dhe atmosferë tepër e bukur”, janë shprehur kështu qytetarët.

Koleksioni i makinave Retro ka qëndruar 2 ditë në Shkodër duke e bërë fundjavën një event interesant.

/a.r