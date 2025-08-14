Tre persona humbën jetën në një aksident që ndodhi rreth orës 18:00 të ditës së djeshme në Itali, në ish-Rrugën Shtetërore 35 midis Pavias dhe Borgarellos.
Një makinë dhe një skuter u përfshinë në aksident. Informacionet fillestare tregojnë se dy persona po udhëtonin në skuter.
Motoçikleta u përplas ballë për ballë me një makinë që udhëtonte në drejtim të kundërt në ish-Rrugën Shtetërore 35 në Cassinino, midis Pavias dhe Borgarellos.
Përplasja midis makinës dhe skuterit ishte shumë e dhunshme. Dy personat në motoçikletë, një burrë dhe një grua, u hodhën dhe përfunduan në Navigliaccio, kanalin që kalon përgjatë rrugës.
Shoferi i makinës u nxor nga automjeti por pavarësisht ndërhyrjeve të emergjencës, nuk ishte e mundur të kthehej në jetë. Identitetet e tre viktimave janë aktualisht të panjohura. Përveç punonjësve të emergjencës, policia lokale dhe zjarrfikësit punuan për të nxjerrë trupat nga kanali. Prokuroria ka hapur një hetim për ngjarjen.
