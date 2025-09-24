Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e kësaj të mërkurës në aksin rrugor Peshkëpi–Kot. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 kur një automjet tip Volkswagen, doli nga rruga dhe përfundoi duke goditur një shtyllë të tensionit.
Sipas të dhënave paraprake, në mjet udhëtonin dy shtetas, të cilët u transportuan me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Fatmirësisht, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje shkuan menjëherë shërbimet policore, të cilat po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Ndërsa, OSHEE po punon për rikthim sa më të shpejtë të energjisë elektrike në zonë pasi për shkak të rrëzimit të shtyllës ka patur ndërprerje të energjisë.
