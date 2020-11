“Mail voting”, mundësia për të votuar për zgjedhjet presidenciale amerikane nëpërmjet një dokumenti të dërguar me postë është bërë në këto momente vendimtare, ashtu siç në fakt supozohej.

Janë të paktën 84 milionë amerikanë që kanë zgjedhur këtë mënyrë votimi për të dhënë verdiktin e tyre.

Pak më parë Trump në deklaratën e tij kur tha se nuk i do votat në 4 të mëngjesit e kishte pikërisht për ‘mail voting’ pasi ai ka frikë nga vjedhja e votës.

Gjithçka ka të bëjë me US Postal Service (Usps), agjencia që merret me dorëzimin e votave nëpërmjet postës. Kësisjoj “Mail voting” ka hyrë në sy të ciklonit edhe për shkak të rrezikut të vonesave me postën, një polemikë e cila është kritikuar edhe nga Dem.

g.kosovari