Peter Magyar është betuar si kryeministri i ri i Hungarisë, pothuajse një muaj pas zgjedhjeve parlamentare që i dhanë fund 16 viteve në pushtet të Viktor Orban.
45-vjeçari Magyar, i cili kryeson partinë e qendrës së djathtë Tisza, u votëbesua falë premtimeve për ndryshim pas viteve stanjacion ekonomik nën udhëheqjen e Orbanit dhe marrëdhënieve të tendosura me aleatët kryesorë, përfshirë Bashkimin Evropian.
Partia e tij ka një shumicë të madhe parlamentare, duke fituar 141 nga 199 karrige.
Magyar përballet me disa sfida në detyrën e re, duke përfshirë rivendosjen e marrëdhënieve të Budapestit me BE-në, ringjalljen e ekonomisë dhe përballimin e defiçiti buxhetor.
Kryeministri i ri synon të arrijë një marrëveshje me BE-në që do të zhbllokonte rreth 20 miliardë dollarë fonde të ngrira. Paratë u mbajtën pezull për shkak të shqetësimeve rreth përkeqësimit të të drejtave të njeriut nën Orban dhe një rënie të sundimit të ligjit.
Gjatë mandatit të Orbanit, Hungaria u largua më shumë nga BE-ja, ndërsa lidhjet me Moskën u thelluan. Ish-kryeministri përdori veton e tij në Këshillin Evropian për të kundërshtuar sanksionet ndaj Rusisë dhe për të bllokuar mbështetjen për Ukrainën.
Leave a Reply