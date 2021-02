Ardian Dvorani u vlerësuar ditën e sotme nga DASH si një nga 12 personalitete në botë se ka luftuar korrupsionin, në një intervistë për Report Tv, Dvorani tha se ndihet i nderuar dhe krenar për këtë vlerësim të lartë të bërë nga DASH duke shtuar se ky vlerësim nuk është vetëm për të por për të gjithë magjistratët e tjerë në vend që punuan për drejtësinë. Reagimin e Presidenti Ilir Meta që foli për mafie ndërkombëtare pas vlerësimit të tij nga DASH, për ish kreun e KED-së kjo deklaratë është e pa komentueshme.

“Personalisht ndihem shumë krenar dhe i vlerësuar që një vlerësim i tillë më vjen nga DASH. Natyrisht që është vlerësim i lartë dhe mbi të gjitha unë do të thoja se nuk më përket vetëm mua personalisht, por e ndaj dhe i përket të gjithë magjistratëve të tjerë të cilët ndër vite nëpërmjet ushtrimit të detyrës kanë bërë maksimumin e mundësive të tyre që është në Shqipëri drejtësia të ketë kuptimin e vërtetë të kësaj fjale. Reagimet e personave të cilido qoftë do i lexoj po nuk kam ndërmend të bëjë komet për to. Mafia ndërkombëtare është diçka e pa komentueshme, ajo që mua më intereson është vlerësimi që kanë bërë SHBA për personin tim duke më bërë të ndihem krenar për veten dhe shumë kolegë të mi, të tjerat nuk kanë asnjë rëndësi”, tha Dvorani.

Në lidhje me përplasjet me presidentin Meta që nga video e Dritan Priftit, ku ai ishte i vetmi që doli kundër pafajësisë së Ilir Metës dhe përplasjet në Gjykatën Kushtetuese, Dvorani u shpreh se ai ka bërë vetëm detyrën e tij pa u ndikuar nga opinionet dhe personat qofshin ato me fuqi politike duke ruajtur standardin për zbatimin e ligjit.

“Unë gjithmonë kam bërë detyrën time, gjithmonë se më shumë se 15 vite në gjyqësor kamë mbajtur të njëjtin standard për këdo i fuqishëm apo i zakonshëm qoftë, kjo është e vetmja gjë që duhet të bëjë një gjyqtar, që të gjykojë çështjet sipas ligjit, pavarësisht interesave në lojë dhe pavarësisht personave të përfshirë në çështje që ke për të gjykuara. Çështjet nuk i zgjedhim ne na bien me short. Kam bërë detyrën tim sipas kuptimit që kanë pasur për ligjin pa u ndikuar nga askush”, tha Dvorani.

Në lidhje me reformën në drejtësi, Dvorani tha se ai ka qenë një ndër ekspertët që ka bërë hartimin e saj, që sipas tij ishte një nga reformat më të mira hartuar në letër, por që në zbatim ka hasur disa problem, megjithatë shprehet Dvorani reforma në drejtësi po ecën në mënyrë të suksesshme, madje edhe më të suksesshme nga sa dhe vetë ai kishte imagjinuar. Ish kreu i KED, Dvorani tha se kjo është e vetmja reformë që po gjen zbatim në vend, pasi të tjetër shpreh mbeten në gjysmë ose vetëm në letër.

“Unë kam qenë një nga ekspertët e nivelit të lartë të grupit të ekspertëve të reformës në drejtësi, kam qenë njëri prej tyre nuk mendoj se kam ndonjë meritë të veçantë kam bërë detyrën time, kam bërë maksimumin e mundshëm, që reforma në drejtësi në letër të hartohej në cilëson më të mirë të mundshëm dhe tani ka disa vite që ka nisur zbatimin dhe po ecën në rrugën e duhur sipas mendim tim, jo pa probleme, natyrisht një reformë kaq e thellë dhe kaq e shtrirë në të gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë, patjetër që do të ishte e vështirë në aplikim, unë e ka shprehur edhe më parë mendojë se zbatimi i saj ka ecur me shumë sukses , pasi në Shqipëri janë bërë shumë reforma shumë lëvizje por ajo që çalon tek ne është zbatimi i asaj që shkruajmë në letër, në këtë rast edhe pse ka disa probleme, zbatimi i reformës ka ecur edhe më mirë nga sa unë e mendoja”, tha ish kreu i KED.

/a.r