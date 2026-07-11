Një tjetër furtunë duket se po afrohet mbi futbollin botëror.
Gazetari investigativ francez Romain Molina ka paralajmëruar në rrjetin social X publikimin e një hetimi që ai e përshkruan si një nga skandalet më të mëdha të fshehura nga FIFA në vitet e fundit, duke pretenduar se në qendër të tij ndodhet ajo që ai e quan “mafia e futbollit argjentinas”.
Njoftimi i Molina-s ka shkaktuar menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në mediat sportive, por deri në këtë moment vetë hetimi nuk është publikuar. Për pasojë, nuk janë bërë publike dokumente, prova apo detaje konkrete që të mbështesin pretendimet e ngritura nga gazetari francez.
Megjithatë, paralajmërimi vjen në një periudhë tepër delikate për futbollin argjentinas. Sipas raportimeve të mediave argjentinase, përfshirë La Nación, FBI dhe prokurorët federalë në Florida po hetojnë transaksione financiare të lidhura me Federatën Argjentinase të Futbollit (AFA), ku dyshohet për pastrim parash, mashtrim elektronik dhe evazion fiskal. Raportimet flasin për qarkullim të qindra milionë dollarëve dhe përdorim të kompanive guaskë, megjithëse deri tani nuk ka përfundime zyrtare mbi përgjegjësitë.
Në të njëjtën kohë, Argjentina është përfshirë edhe në polemika sportive gjatë Kupës së Botës 2026, pasi disa vendime arbitrale në ndeshjet ndaj Kepit të Gjelbër dhe Egjiptit kanë nxitur akuza për favorizim, duke rritur edhe më shumë spekulimet në opinionin publik.
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se deri tani nuk ekziston asnjë konfirmim zyrtar që hetimi i paralajmëruar nga Molina lidhet me hetimet financiare ndaj AFA-së apo me polemikat e arbitrimit në Botërorin 2026. Përmbajtja e dosjes mbetet ende e panjohur dhe pritet të publikohet në orët në vijim.
Nëse pretendimet e gazetarit francez mbështeten me prova konkrete, futbolli argjentinas mund të përballet me një nga skandalet më të mëdha të viteve të fundit. Deri atëherë, gjithçka mbetet në fazën e paralajmërimit dhe pritet publikimi i hetimit të plotë.
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