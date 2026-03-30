Ish-presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka reaguar për herë të parë që nga arrestimi i tij dhe i bashkëshortes, Cilia Flores, nga forcat amerikane.
Në një postim të publikuar në rrjetin social ‘X’, Maduro ka theksuar se ai dhe gruaja e tij janë “të palëkundur” dhe “të qetë”, duke shtuar se po marrin forcë dhe mbështetje nga populli venezuelas, si dhe nga ata që ende besojnë në kauzën që ai përfaqëson.
Në mesazhin e tij, i cili është shpërndarë nga një burim i paqartë në emër të Maduros, ai shkruan: “Jemi mirë, të palëkundur, të qetë dhe lutemi vazhdimisht”. Ky postim ka krijuar spekulime mbi personin se kush mund ta ketë shpërndarë mesazhin, pasi, sipas informacionit të disponueshëm, Maduro dhe bashkëshortja e tij janë në burg prej më shumë se tre muajsh, pa mundësi të kenë qasje të drejtpërdrejtë në internet dhe s’mund të dine as për informacione që mund të vijë nga jashtë.
Pas arrestimit, të dy janë mbajtur në një burg federal në Brooklyn, SHBA, ku po përballen me akuza të rënda penale të ngritura nga autoritetet amerikane, të cilat përfshijnë lidhje me trafikun ndërkombëtar të drogës.
Autoritetet amerikane kanë ngritur akuza për lidhje të drejtpërdrejta të Maduros dhe Flores me kartelët e drogës në Amerikën Latine, dhe se ata janë akuzuar për ndihmën që i kanë dhënë këtyre grupeve për kalimin e lëndëve narkotike nëpërmjet Shteteve të Bashkuara, duke rritur kështu ndikimin e tyre në tregtinë ndërkombëtare të drogës.
Pas akuzave, Maduro ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj Shteteve të Bashkuara, duke akuzuar Uashingtonin për ndërhyrje në punët e brendshme të vendit të tij.
