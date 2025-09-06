Marina Venezueliane po i përgjigjet vendosjes së anijeve të reja luftarake amerikane pranë brigjeve të tyre, duke dërguar përballë tyre anije të shpejta raketore të klasit Peykaap-III.
Këto anije të stacionuara tashmë në Detin e Karaibeve, të blera nga Irani, mund të mbajnë dy raketa secila me një rreze veprimi deri në 90 kilometra. Në fund të vitit 2023, bazuar në marrëveshjen energjetike midis Venezuelës dhe Iranit, u nënshkrua një marrëveshje për prokurimin e anijeve raketore të klasit Peykaap-III për nevojat e marinës venezueliane.
Këto anije raketore janë të armatosura me nga dy raketa anti-anije secila dhe për shkak të madhësisë së tyre të vogël ato mund të jenë një kundërshtar shumë i pakëndshëm në ujërat territoriale.
Secila prej anijeve mund të mbajë raketa CM-90 me një rreze veprimi deri në 90 kilometra me një kokë luftarake prej 130 kilogramësh, e cila mundëson fundosjen dhe dëmtimin e rëndë të llojeve të ndryshme të anijeve.
Me këtë veprim, si dhe me takimet gjithnjë e më të shpeshta midis anijeve amerikane dhe aeroplanëve venezuelianë, Maduro po përpiqet të paraqesë një përgjigje ushtarake ndaj pushtimit amerikan si një opsion të fundit.
Leave a Reply