Nicolas Maduro ka humbur shumë peshë në qelinë e tij në burgun e Bruklinit në Nju Jork dhe, me sa duket, i është drejtuar fesë.
Sipas “The New York Times”, ish-presidenti i Venezuelës i kalon ditët duke lexuar Biblën, duke studiuar Kuranin dhe duke u thelluar në filozofi.
Ai gjithashtu takohet si me një prift katolik, ashtu edhe me një rabin.
Por bashkëshortja e tij, Cilia Flores, po kalon një situatë shumë më të vështirë.
Avokatët e saj thonë se ajo ka humbur më shumë se 11 kilogramë dhe dy dhëmbë, si dhe mund të ketë pësuar një atak të lehtë në zemër gjatë muajit korrik.
Ajo ka kaluar gjithashtu muaj të tërë në izolim dhe, sipas raportimeve, fle vetëm 3 deri në 4 orë në natë.
Të dy mbeten në paraburgim federal, në pritje të gjykimit për akuza të rënda penale, të cilat ata i mohojnë.
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