Në mes të tensioneve gjithnjë e më të ashpra mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës, presidenti Nicolás Maduro po kërkon të thellojë lidhjet me Kinën, rivalin kryesor ekonomik të Uashingtonit.
Gjatë mbylljes së “Kongresit të Parë Pedagogjik të Mësuesve Bolivarianë”, Maduro tregoi publikisht telefonin e tij të ri Huawei, të cilin, sipas tij, ia kishte dhuruar presidenti kinez Xi Jinping. Maduro madje shtoi me humor se përmes këtij telefoni komunikonte drejtpërdrejt me liderin kinez “nëpërmjet satelitit”. “Ni hao, ni hao (përshëndetje). Xiexie, xiexie (faleminderit)”, tha ai, duke imituar një bisedë në gjuhën kineze.
Ky veprim, megjithëse simbolik, tregon përpjekjet e qeverisë së Venezuelës për të afruar më shumë Pekinin në një kohë kur presioni amerikan po rritet.
Takimi diplomatik dhe qëndrimi i Kinës
Vetëm disa ditë më parë, Maduro priti ambasadorin kinez në Karakas, Lan Hu, duke vlerësuar bashkëpunimin ekonomik, shkencor dhe teknologjik me Kinën. Ambasadori Hu ka kritikuar hapur “masat e njëanshme dhe shtrënguese” të SHBA-së ndaj Venezuelës, duke nënvizuar nevojën për një botë multipolare të bazuar në respektin reciprok.
Ndërkohë, Pekini shprehu shqetësim për dislokimin e madh ushtarak amerikan në ujërat e Karaibeve. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, deklaroi se Kina “kundërshton çdo kërcënim ose përdorim force që shkel sovranitetin e një vendi” dhe u bëri thirrje SHBA-së të shmangë tensionet në rajon.
Shtetet e Bashkuara rrisin presionin
Administrata Trump njoftoi dërgimin e një nëndetëseje bërthamore, avionëve zbulues dhe anijeve luftarake për të luftuar kartelet e drogës, të cilët Uashingtoni i lidh me qeverinë e Maduros. SHBA e ka akuzuar prej vitesh presidentin venezuelas si udhëheqës të “Kartelit të Diellit” dhe së fundmi ka dyfishuar shpërblimin në 50 milionë dollarë për informacion që çon në arrestimin e tij. Maduro, nga ana tjetër, shpalli mobilizimin e 4,5 milionë milicëve dhe theksoi se “asnjë perandori nuk do të prekë tokën e shenjtë të Venezuelës”.
Interesat ekonomike të Kinës
Ekspertët theksojnë se qëndrimi i Kinës është kryesisht ekonomik. Sipas të dhënave të Observatorit të Kompleksitetit Ekonomik, Kina ka një suficit tregtar prej 2,7 miliardë dollarësh me Venezuelën, duke eksportuar më shumë mallra sesa importon, ndërkohë që investon në mënyrë aktive në sektorin e naftës.
Vetëm këtë javë u raportua se një kompani private kineze ka nisur shfrytëzimin e dy fushave të naftës në Venezuelë, me plane për të investuar mbi 1 miliard dollarë deri në vitin 2026.
“Pekini ka interes që të ruajë qasjen e tij ndaj burimeve energjetike të rajonit, por kjo nuk do të thotë se Kina do të ndërhyjë drejtpërdrejt në konfliktin SHBA–Venezuelë”, tha për CNN Gabriel Pastor, analist në qendrën CERES në Uruguai.
Megjithëse Maduro po kërkon aleatë të fuqishëm përballë presionit amerikan, Kina deri më tani ka dhënë vetëm deklarata diplomatike, duke shmangur hapa konkretë që do të ndryshonin ekuilibrat në rajon.
