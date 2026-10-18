“Sonte ndjejmë të gjithë zemërim dhe turp”, kështu u shpreh presidenti francez, Emmanuel Macron, duke iu drejtuar kombit pas kaosit dhe shkatërrimeve në margjinat e manifestimeve të djeshme në Francë. “Asgjë nuk justifikon dhunën”, shtoi ai.
“Të rinjtë tanë ndjejnë një ankth të thellë për të ardhmen e tyre, për aftësinë e tyre për të gjetur vendin në shoqëri. I kuptoj liceistët dhe studentët tanë, dhe ata janë në qendër të angazhimit tim publik. Zëri i tyre duhet të dëgjohet. Përgjegjësia jonë është e dyfishtë: të dëgjojmë zemërimin dhe të bëjmë të respektohet me vendosmëri rendi republikan”, shtoi Macron. Ai theksoi gjithashtu se ka ndërmarrë masa në nivel ndërkombëtar për furnizimet energjetike, të cilat duhet të reflektohen në çmime. “E di që francezët presin rezultate konkrete”, tha ai.
Fjalët e tij vijnë ndërsa Franca numëron gati 1 mijë e 800 arrestime dhe mbi 500 të plagosur mes policëve, xhandarëve dhe zjarrfikësve. Vetëm në Paris u kryen 855 ndalime, më shumë se në ditët më të vështira të protestave të “jelekëve të verdhë”.
Tani nën akuzë është qeveria. Ministri i Brendshëm, Laurent Nuñez, kishte dislokuar mijëra forca dhe paralajmëruar rrezikun e dhunës, por disa kryetarë bashkish denoncojnë mungesën e mjeteve. Kryebashkiaku i Marsejës, Benoît Payan, tregoi se kishte telefonuar drejtpërdrejt Emmanuel Macron për të kërkuar përforcime. Ndërsa kryebashkiaku i Parisit, Emmanuel Grégoire, kritikoi mangësitë në mbrojtjen e dyqaneve. Vlerësimet e para të dëmeve flasin për qindra milionë euro.
Edhe sindikata e policisë Alliance përshkruan repartet në vështirësi: sipas delegatit Rudy Manna, në Marsejë disa njësi mbetën për gati një orë pa gaz lotsjellës dhe municione të ndërmjetme.
Në planin politik ka përplasje mes Jean-Luc Mélenchon dhe kryeministrit Sébastien Lecornu. Lideri i France Insoumise akuzon përgjegjësit e rendit publik se kanë favorizuar kaosin dhe distancohet nga plaçkitjet. Lecornu kundërshton duke thënë se fajësimi i policisë për dhunën do të thotë t’u jepet justifikim atyre që e kryejnë.
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