Presidenti francez Emmanuel Macron do të takohet me përfaqësues të organizatave studentore të premten pasdite për herë të parë që nga fillimi i demonstratave në shtator.
Diskutimet midis presidentit francez dhe përfaqësuesve të “shoqatave kryesore që përfaqësojnë zërin e nxënësve të shkollave të mesme, në diversitetin e pikëpamjeve të tyre” do të zhvillohen të premten në orën 15:00 në Pallatin Elize sipas orës lokale, raportuan mediat franceze. Ndihmësit e Macron kanë thënë se ai dëshiron të dëgjojë “kërkesat dhe shqetësimet” e tyre.
Nathanaël Combary , president i organizatës studentore Renouveau lycéen dhe anëtar i partisë së Rilindjes së Macron, i tha AFP-së se ata do t’i paraqisnin presidentit kërkesat e tyre, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës shkollore dhe një rishikim të platformës së pranimeve në universitete të Francës, Parcoursup.
Por disa studentë kanë shprehur skepticizëm përpara takimit.
Sipas ministrisë së brendshme, rreth 550,000 njerëz morën pjesë në protestën e fundjavës së kaluar, megjithëse sindikatat thanë se shifra ishte më e lartë, me 2,397 arrestime dhe 997 oficerë të zbatimit të ligjit të plagosur, shtatë prej të cilëve rëndë. Ministri i Drejtësisë Gérald Darmanin u tha gazetarëve se 217 persona ishin burgosur që nga e enjtja, duke shtuar se “numri ishte ende në rritje”.
Organizatorët kanë njoftuar një valë të re protestash për të shtunën, më 24 tetor. Mobilizimi i policisë pritet të jetë 20% më i lartë se fundjava e kaluar, tha të enjten ministri i ri Jean-Didier Berger për BFMTV franceze. Parisi ka zgjatur shtetrrethimin e pjesshëm deri të hënën në Paris, ndërsa janë njoftuar ndalime të plota për protestat në shumë qytete, duke përfshirë Lionin, Marsejën dhe Nicën.
The post Macron takon për herë të parë drejtuesit e studentëve, teksa Franca përgatitet për një tjetër valë protestash appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply