Presidenti francez Emmanuel Macron shprehu sot “solidaritetin e Francës” me “popullin spanjoll” pas përplasjes së dy trenave me shpejtësi të lartë, duke vrarë të paktën 39 persona, rreth 150 km në jug të Madridit.
“Aksident tragjik hekurudhor në Spanjë. Mendimet tona janë me viktimat, familjet e tyre, shumë të plagosur, si dhe të gjitha ekipet e mobilizuara në operacionet e shpëtimit”, shkroi presidenti francez në X.
Një tren i tipit Renfe dhe një tren i tipit Iryo u përplasën pak pas orës 9 të mëngjesit sipas orës lokale, duke shkaktuar daljen nga shinat të dy vagonëve të Iryos, tha një zëdhënës i qeverisë për rajonin Castilla La Mancha, duke shtuar se shkaku dhe numri i plotë i viktimave ende po përcaktohen.
Imazhet e shpërndara në mediat sociale tregojnë karroca të përmbysura në një hendek, ndërsa shërbimet e emergjencës janë thirrur në vendngjarje.
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Burimi: Botë
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