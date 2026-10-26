Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi të hënën se e shtuna e ardhshme do të mbetet një “ditë me rrezik të lartë” mes protestave, me sindikatat që bëjnë thirrje për mobilizim mbarëkombëtar më 31 tetor.
“E dimë që e shtuna e ardhshme është ende një ditë me rrezik të lartë. E dimë që 5 nëntori do të jetë një ditë mobilizimi kombëtar që përfshin të gjitha sindikatat, dhe ka edhe të shtuna të tjera përpara”, u tha Macron gazetarëve gjatë vizitës së tij në Marsejë.
Ai riafirmoi se nuk ishte “e pashmangshme” që modele të tilla të vazhdonin çdo të shtunë, duke nënvizuar se autoritetet do të vazhdonin të organizoheshin dhe të mbronin pronën, njerëzit dhe qendrat e qyteteve.
Macron shtoi se i kishte kërkuar qeverisë t’u përgjigjej “kërkesave legjitime në rrënjë të kësaj lëvizjeje shoqërore”, duke kujtuar se kryeministri Sebastien Lecornu do të takohej me përfaqësues të komunitetit të shkollave të mesme gjatë ditës.
Ai sinjalizoi më tej “njoftime dhe përparim të rëndësishëm që synojnë të sjellin ndryshime tani dhe të nisin iniciativa në një afat shumë të shkurtër” pas takimit të planifikuar të Lecornu-së.
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Burimi: Botë
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