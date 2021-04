Presidenti francez, Emmanuel Macron ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti për formimin e Qeverisë.

Në letrën e urimit, Macron ka përmendur dialogun Kosovë-Serbi, duke thënë se kohët e fundit është bërë përparim.

Kreu i Elizesë shpreson që edhe Kurti të vazhdojë me dialogun në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është një nga kushtet për afrimin evropian të Kosovës sikurse të Serbisë.

Macron në letër urimi ka thënë se do të ishte i lumtur të priste në Paris Kurtin për të biseduar për temat e ndryshme.

“Ju dërgoj përshëndetjet e mia të sinqerta për formimin Qeverisë suaj dhe urimin tim për suksese të plotë në kryerjen e detyrave tuaja si Kryeministër i Republikës së Kosovës. Duke votuar për listën që ju udhëhoqët gjatë zgjedhjeve të 14 shkurtit, shumica e votuesve që morën pjesë në votime shprehën dëshirën e tyre për ndryshim. Unë e di që ju synonit të realizonin zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Kosovës. Këtu sigurisht që duhet shtuar lufta kundër pandemisë, e cila është një përparësi e menjëhershme, në kohën kur Kosova po preket rëndë dhe kur Bashkimi Evropian po mobilizohet për të ndihmuar vendet e rajonit për të përballur krizën shëndetësore dhe pasojat e saj. Unë dëshiroj t’iu siguroj për mbështetjen e Francës për të gjitha këto prioritete, për të mirën e kosovarëve dhe për afrimin e vendit tuaj me Evropën.

Kjo është një sfidë madhore, me të cilën do të duhet të përballeni. Në vitet e fundit është bërë përparim i rëndësishëm në dialogun që autoritetet kosovare kanë zhvilluar me Beogradin, nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Shpresoj që ju të vazhdoni këtë dialog në mënyrë që të arrini një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare dhe ligjërisht të detyrueshme, e cila është një nga kushtet për afrimin evropian të Kosovës sikurse të Serbisë. Të jeni të sigurt se do të keni mbështetjen time të plotë unë do të isha i lumtur t’iu mirëprisja në Paris së shpejti për diskutuar rreth këtyre temave”, thuhet në letrën e Macron dërguar Kurtit./ b.h