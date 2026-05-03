Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka zhvilluar një bisedë me kryeministrin e ri të Irakut, Ali al-Zaidi, duke theksuar rëndësinë e rolit të tij në një moment delikat për rajonin.
Në një postim në rrjetin social X, Macron u shpreh se udhëheqja e al-Zaidit do të jetë “thelbësore për të ardhmen e Irakut, në një kontekst rajonal veçanërisht sfidues”.
Ai nënvizoi se një Irak i qëndrueshëm dhe sovran, që kontrollon plotësisht fatin e tij, është kyç jo vetëm për sigurinë e Lindja e Mesme, por edhe për Evropën.
Macron përmendi gjithashtu sulmin e 12 marsit në Irak, ku humbi jetën një ushtar francez, duke e cilësuar situatën e sigurisë në vend si ende të brishtë.
