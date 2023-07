Franca do të furnizojë Ukrainën me raketa me rreze të gjatë, ka njoftuar presidenti Emmanuel Macron.

Pas mbërritjes në samitin e NATO-s në Vilnius, ai tha se Parisi do të dërgojë raketa Kiev Scalp për të goditur objektivat thellë pas linjave ruse ndërsa Ukraina vazhdon kundër-ofensivës së saj në lindje dhe jug të vendit.

Scalp, tashmë duke u furnizuar nga Mbretëria e Bashkuar në Ukrainë me emrin Storm Shadoë ka një distancë deri në 250 km (155 milje).

Rusia ishte e shpejtë për të dënuar masën franceze, duke e përshkruar atë si “të gabuar”.

“Kjo do të na detyrojë të marrim kundërmasa,” paralajmëroi zëdhënësi i Presidentit Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

/f.stafa