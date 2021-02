Jetëgjatësia e tij është diçka për t’u patur zili, në detyrë që prej 10 vjetësh, ai i shërbeu Britanisë së Madhe nën mandatin e tre kryeministrave.

Midis dremitjeve, minjve dhe shkëlqimeve maçoku Larry mbretëron supreme në 10 Downing Street.

Sidoqoftë, nuk ka qenë e lehtë për maçokun e bardhë me vija që kur ai kaloi për herë të parë derën e famshme të zezë të rezidencës së kreut të qeverisë britanike më 15 shkurt 2011.

Në atë kohë, në moshën katër vjeçare, Larry lë strehën e Batterseas me misionin për të ratifikuar zemrën e pushtetit. I zgjedhur për instinktin e tij të vërtetë grabitqar, sipas Downing Street, ai u emërua “gjuetari kryesor i miut”, një titull që paraardhësit e tij nuk kishin nderin ta merrnin zyrtarisht.

Pritjet e Mbretërisë janë të mëdha, por efikasiteti i Larry zhgënjen. Ai sigurisht, sipas kryeministrit të atëhershëm David Cameron, vrau tre minj muajt e parë, por tabela e tij e gjuetisë mbetet e hollë: Larry është atje, por minjtë po kërcejnë.

Thuhet në vendin e nxehtë, por Larry ja ka dalë të qëndrojë në detyrë.

Shënimi i tij biografik në faqen zyrtare të qeverisë nënvizon se ai ka qenë në gjendje të pushtojë zemrat e publikut dhe të gazetarëve që i ofrojnë atij, ndërsa priste para vendbanimit, snacks dhe ëmbëlsira. Larry teston mobiljet e vjetra për dremitjet e tij.

Sa i përket kontrollit të miut, ai do të ishte akoma në fazën e planifikimit taktik.

Kur në vitin 2016, David Cameron jep dorëheqjen pas fitores së “Leave” në referendumin për Brexit, Larry, mbetet në Downing Street.

Kjo ndarje vë në pikëpyetje, aq sa gjatë seancës së tij të fundit të pyetjeve dhe përgjigjeve para Parlamentit, Cameron mohoi, me një foto në mbështetje, thashethemet e mosmarrëveshjes me kafshën.

Larry do të bashkëjetonte menjëherë më pas me Theresa May, pastaj Boris Johnson.

(AFP / a.r)