Lulzim Basha eshte kthyer ne Meme ne rrjetet sociale. Kjo jo vetem per faktin qe ai ben gafa sa here qe hap gojen, por edhe per faktin se ka shtuar 4 vila ne pasurine e tij, sipas akuzave. Per keto te fundit, rrjeti ka ironizuar Bashen i cili sot bente sikur i qante hallin te ardhurave te shqiptareve, kur ne fakt, perpos faktit qe shifrat i kishte te pasakta, vete ka shtuar 4 vila gjate ketyre viteve.

Madje, dy prej tyre i shtoi gjate termetit, ku edhe pse apartamenti i tij nuk pati demtime, ai iku prej aty ne vilat lukzoze ne periferi te Tiranes tek ”oligarket” qe aq shume i anatemon, shkruan Lexo.al

Per keto arsye, mesa duket rrjeti ka vazhduar ironine, ku duke postuar foton e meposhtme, shkruan: …ma fal mu nje vile o meme e perjetshme.

/a.r