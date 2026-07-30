Jola Hysaj ka reaguar pas emërimit të saj në postin e drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Turizmit, duke konfirmuar marrjen e detyrës dhe duke shprehur mirënjohje për besimin e dhënë.
Në deklaratën e saj, ajo thotë se e ka takuar kryeministrin Edi Rama, i cili sipas saj i ka kërkuar të fokusohet te ngritja e institucionit dhe jo te përkatësia politike.
Hysaj, e cila deklaron se është demokrate por jo më pjesë e Partisë Demokratike, u shpreh se zgjedhja e saj lidhet me angazhimin në sektorin e turizmit, ku thotë se ka punuar prej vitesh. Ajo ka kundërshtuar komentet dhe spekulimet pas emërimit, duke deklaruar se respekton ata që e urojnë për detyrën dhe se nuk do të ndikojë nga kritikat ndaj vendimit të saj.
Po e kam takuar Edi Ramën. Fjala që më mbeti në mend ishte: Nuk dua të bëhesh socialiste, dua të çosh më lart institucionin që ngriti Zana Çela.
Po jam demokrate, por nuk jam me Partinë Demokratike. Jam me partinë e Shqipërisë turistike.
Uroj të respektoni lirinë dhe zgjedhjen time për të bërë një punë të re në një sektor ku kam punuar shumë vite. Gjithkush është i lirë të spekullojë dhe thurë teori konspirative. Por kush më njeh e di që unë i pres drutë shkurt. Kaq kisha nga ana ime. Kush do më urojë punë të mbarë e falenderoj! Kush do më shajë dhe mallkojë e ngushëlloj”, shkruan Jola Hysaj.
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