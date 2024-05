Donika Jonuzi, lypësja nga Elbasani që lyp në Kavajë dhe që dyshohet se organizoi vrasjen e burrit të saj Ilir Osmani, akuzon pikërisht këtë të fundit si personin që u shkatërroi familjen.

Në një intervistë për emisionin Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus, Donika Jonuzi thotë se Iliri konsumonte lëndë narkotike dhe harxhoi gjithë paratë e saj që ajo kishte nga një martesë e parë me një shtetas francez.

Për shkak të gjendjes ekonomike, Donika thotë se filluan të punonin me tregti por paratë nuk ju mjaftonin pasi fiton rreth 500 mijë Lekë të vjetra në muaj.

Donika Jonuzi: Fillova me tregti që thanë ato motrat e Ilirit. Tha ajo që kam një vend aty, blijeni 500 mijë Lekë. Kemi blerë një vend aty për të shitur rroba. Na futi Vera në tregti. Unë nuk jam marrë me tregti ndonjëherë, me asnjë gjë. Na ka futur Pranvera në tregti ne.

Spartak Koka: Ju ecte?

Donika Jonuzi: Jo. 20 mijë Lekë, 30 mijë Lekë, 50 mijë Lekë. Do mbash shtëpinë me 50 mijë Lekë? Apo çfarë do bësh?

Spartak Koka: Mbahet shtëpia me 50 mijë Lekë?

Donika Jonuzi: Jo. Për mua nuk mbahet. Pse nuk mbahet? Gjithë ata veta që ishim ne aty te Drita. Isha unë, Bujari, ishte e dashura e Bujarit.

Spartak Koka: A ishin në Kosovë?

Donika Jonuzi: Tani kohët e fundit kemi ardhur në Kosovë ne. Tani kanë ardhur, kanë 1 vit e ca. 50 mijë Lekë nuk mjaftonin se do paguaje krevatin 20 mijë Lekë, vendin që hedh rrobat. Paguhet atje në Elbasan.

