Nga Artur Ajazi

Lulzim Basha, ka nisur të kryejë procesin e votimit të emrave të seleksionuar, që sipas tij “janë gjaku i ri i partisë”. Dhe në fakt ato emra, deri sot kanë pranuar të shënojnë në deklaratën e “pastërtisë morale dhe penale”, gjithçka kanë, duke mos kundërshtuar edhe një tjetër “formulë” atë të jetës private dhe parakushteve që ka shpikur kryetari.Njëlloj sikur të ishte koha e Xhaxhit, njëlloj sikur të ishte koha e “kandidatëve të rinj për në PPSH”. Edhe Lulzimi i vuri në rresht (ata që ju bindën natyrisht) i detyroi të firmosnin dhe shkruanin çfarë ai kërkonte, i “seleksionoi” dhe mbi të gjitha i testoi një dhe nga një, duke u vënë kryqin “rrebelëve” dhe atyre që ai mendonte se mund ta tradhëtonin një ditë të bukur, siç bënë ata të 2017.

Asgjë nuk ka ndryshuar nga formati i dikurshëm, madje qysh nga formati Doktorit. Gjithçka është mbledhur “rrip”,dhe përfundon në zyrën e Lulzimit, gjithçka lidhet me emrat, të shkuarën dhe të tashmen e tyre, i serviret kryetarit, dhe ai vendos, “kalon, nuk kalon”. Por në lëvizjet më të fundit që Lulzim Basha po kryen me emrat e dikurshëm të listave, një gjë bie në sy, largimi i të vjetërve nga vendet e tyre të origjinës, dhe degdisja e tyre drejt qyteteve ku as i njohin, dhe as i dinë se janë drejtues të asaj partie. Vajtja e deputetit të Kukësit në Elbasan, apo i Korçës në Shkodër, vajtja e deputetit të Vlorës në Durrës apo dhe lëvizje të tjera të pakuptimta, Lulzim Basha po i bën me shpresën për “ti hequr qafe” gardën e vjetër, dhe për të krijuar brënda Partisë Demokratike, kokëulurit e rinj. Staf i ri, usta i vjetër, ekip i ri, format i vjetër. Edhe në listën e qarkut Berat, Lulzim Basha i bëri “exclu” Lefter Maliqit, një prej ithtarëve dhe “armëtarëve” të paepur, që edhe pasi hyri nga dera e pasme e Kuvendit si “deputet” i listës, nuk rreshti së luftuari për PD.

Edhe pse Lulzim Basha e kishte shpallur “tradhëtar” bashkë me Rudina Hajdarin dhe Myslim Murrizin, duket se e përdori siç deshi dhe sa deshi, Lefterin e Beratit dhe ndonjë tjetër, dhe nuk pranoi ti kishte në listat e reja. Gjithçka duket se po shkon sipas një plani të paramenduar mirë në SHQUP. Degdis pensionistët me nga 2-3 mandate deputeti, dërgoi në qytete ku nuk i njohin apo dhe i përbuzin, dhe pasi të humbasin largoi edhe nga partia. Kështu Lulzim Basha do të ketë mundësinë tu thotë të vetëve dhe shqiptarëve se “ja tani PD ka ekipin e ri, ne bëmë katharsis, tani duam pushtetin me mua kryeministër”. Vetëm në SHQUP, dhe vetëm në zyrën e Doktorit, bëhen të tilla pazare, dhe thurren të tilla skenare. Thuhet se hartimi dhe seleksionimi i emrave, ka sjellë në “gjirin e partisë” sëkëlldi dhe përçarje, paçka se duket sikur gjithçka është “OK”. Flamuri, Mondi, Eduarti, por dhe Oerdi, si dhe shumë emra të gardës së vjetër, po “hungërijnë” zyrave dhe korridoreve të Partisë Demokratike, duke kërkuar nga Sali Berisha dhe Lulzim Basha arsyet e mënjanimit, që duket se janë të kuptueshme.

Mbajtja edhe për një kohë të pacaktuar pranë zyrave të partisë, natyrisht do ti hapte punë Lulzimit në 26 Prill, kur të shpallet humbja e madhe e zgjedhjeve. Ata nuk mund t’ja falin më Lulzimit një humbje spektakolare të zgjedhjeve, e cila shuan të gjitha shpresat e tyre për të kapur edhe njëherë të vetme poste pushtetarësh. E ndërsa në degët periferike ka nisur “votimi” i emrave nga baza (?), një gjë është e vërtetë, ekipi i ri i Lulzimit, nuk do të ketë shansin të dalë kurrë nga formati i vjetër i asaj partie, kurse ata që do të kenë fatin të dalin deputetë pas 25 Prillit 2021, kurrë nuk do të ulen dhe shkruajnë rreshta me “kokën” e tyre, pasi në çdo seancë parlamentare, Lulzimi do tu çojë atyre “zarfin” me fjalimin e pergatitur në zyrat e SHQUP-it.