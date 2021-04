Nga Kreshnik Spahiu

Lulzim Basha nuk do të jap dorëheqje sepse të gjithë e duan:

– e do Edi Rama se e ka projektin e tij për të siguruar Mandatin 4

– e do Sali Berisha sespe Basha është i vetmi njeri pa kollonë dhe e drejton nga të dojë ai.

– e duan fëmijët e Berishës pas babai i tyre mund të mos jetë në këtë botë sepse shkoi 80 vjeç

– e do grupi parlamentar se e kanë emrin të sigurtë në listë për deputet pasi çojnë zarfin me euro,

– e duan aleatët sepse partiçkat e tyre s’kanë kokër vote dhe kanë 20 vjet në lista me logo të PD

– e do Monika dhe Meta sepse me protagonizmin e tyre e lënë në hije ditëziun

– e do çdo ambasador se gjithmon thotë po keni të drejtë por “Fajin e ka Saliu”

– e do Aurela bashkshortja sepse çelsat e zyrës finacave dhe kuadrit i mban kunati dhe vjehrri

– e do çdo oligark se me një vilë, mund ta blesh dhe shet çdo kauzë apo ndërpret çdo protestë.

– E do elektorati se i duket çun “familjar” dhe që gatuan patllixhana në shtëpi, ndonse në politikë e futi e dashura dhe jo gruaja

– E do çdo militant nga fshati se i duket i shkolluar në Hollandë

– e do çdo socialist sepse e motivon më shumë që të bashkohen me Edi Ramëm dhe mos ju shkoj ndërmend ndryshimi votës.

– i duhet analistëve se ju jep ndonjë honorar për portalet e tyre

Ka vite që nuk shoh një politikan që e duan të gjitha palët.

Ai është i përbërë në thelb nga plastelina, me të cilën luanim në fëmijëri dhe ndryshinim format

Jo Lulzim Basha nuk duhet jap dorëheqjen sepse ai i duhet të gjithve. Me Lulzimin fiton Shqipëria.

Fundja dorëheqja është për burra fisnik dhe jo për një zvarranik