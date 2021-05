Nga Ilirjan Blloshmi

Zgjedhjet mbaruan. Opozita nëpërmjet disa syresh thotë se, zgjedhjet janë vjedhur. Qeveria po nëpërmjet disa syresh thotë se, zgjedhjet ishin më të mirat që janë bërë ndonjë herë. Të dyja si opozita dhe qeveria kanë të drejtë në atë që thonë.

Kur koha kalon, mbarojnë analizat e nxehta e pronocimet, konkluzionet e etiketimet e nxituara, cektesia e filozofimet boshe i lë vendin një reflektimi. Natyrisht që analizë më të detajuar duhet të bëjë humbësi i garës. Në këtë rast është partia Demokratike e cila duhet të shkundet nga themelet e saj.

Arsyeja ose fenomeni i parë

Imitimi dhe modelet. Sot në PD, mungon modeli i liderit të mirëfilltë, i ati lideri që neser do jete një kryeminister. Gjithshka tek lidershipi i PD-së lidhet me të shkuarën. Lulzim Basha nuk ka mundur që keto kohë të “vrasë” hijen e Berishës ky është fakt. Tek demokratët e thjeshtë Sali Berisha të kujton krerët e diktaturës, fotografitë me fëmijet e diktatorit, apo fotot me kupolën e lartë të ish diktaturës kanë ndikuar dhe ndikojnë tek elektorati i djathtë.

Gjithashtu Lulzim Basha, gjatë gjithë kësaj kohe që ka qënë në krye të PD-së nuk ka bërë asnje shëmbull në strukturat e partisë. P.SH: Lulzim Basha nuk ka shkarkuar qoftë dhe një drejtues me “ceremoni”. Kur them me “ceremoni” e kam fjalen. Te shkarkohet me një sms. Këto lloj shkarkimesh jap inpakt tek votuesit dhe nuk është aspak e padrejtë. Shembulli më i freskët është ai i Ramës me Dritan Lelin, kryetarin e bashkisë Vlorë. Rama e shkarkoj “live” ate. Inpakti ishte jo vetem që PS nuk humbi vota por për nja 75 vota do kishte marrë deputetin e 9-të në këtë qark.

Fenomeni dytë!

Gjatë gjithë kohës që Lulzim Basha ka qënë në krye të PD-së nuk ka arritur të ndryshoje psikologjinë e drejtimit. Ai gjithmonë është rrethuar nga njerëz që, spiunojnë, përgjojnë, grabitin, bëjnë kontrabandë, gënjejnë, lëpihen për një post etj etj. Këta lloj njerzish nuk kanë punuar në bazë. Rezultatet e tyre janë zero në zonat e tyre. Shembulli më i thjeshtë është dyshja Salijani-Balliu. Të kapultuar në PD për hir të baballarëve të tyre. Pavarsisht se asnjëri prej tyre nuk ka bindje të djathtë. Emrime të tilla apo suportime të tilla ndikojnë tek votuesit.

Emrimet që ka bërë Salijani-Boci në qarkun e Elbasanit dolën të gjithë fllucka politike. Kur Salijani futi me zor në PD e Librazhdit Bujar Vreton, e kam thënë që ditën e dytë, që PD do i humbi dhe bastionet e saj në këtë bashki. Rezultati ishte. 61% të votave i mori PS. Asnjë bastion të fituar nga PD në këtë bashki. Por kur e thoja unë këtë gjë, të gjithë më thonin të paguan Taulanti. Rezultati doli, qarku i Elbasanit doli cope-cope sepse në këtë qark politikanët e PD-së i shikon vetem në fushatë.

Fenomeni tretë!

PD-ja ka dhe një problem tjetër, dhe ata janë aleatët. Në këto zgjedhje, “aleatët” raki pirës të PD-së dolën si rruar-qethur. Të gjithë bashkë morën më pak vota se Myslim Murrizi. Myslimi nuk është në parlament kurse nga lista e PD-së kanë dalë nja 6 deputetë aleatë. Janë këta “kryetarë” partishë të cilet quhen të gjithë liderë e që posa dalin nga veza ulërijnë për demokraci, i japin intervista shtypit e i vënë gjoksin historisë. Lulzim Basha duhet të largohet nga aleatët. Duhet te dale me një formacion të plotë nga radhët e PD-së.

E fundit!

PD-ja sot ka nevojë për një ristrukturim nga baza jo nga kryesia. Sot në PD mungojnë shtresëzimet sociale të qëndrueshme. Janë keto shtresa apo formacione që bëjnë të mundur maksimizimin e votës. Është pikërisht ky formacion që mund të krijonë një formacion të ri social me votuesit e lëkundur, me shtresat e reja.

Lulzim! Unë e kam thënë me kohë që ti nuk je i duhuri për PD-në. Por Lulzim nëse ke vendosur të largohesh nga drejtimi i PD-së. Para se të ikësh beji një të mirë PD-së. Në PD, kemi mjaft pseudo të djathtë por origjina e tyre edhe nga mentaliteti është e majtë. Largoji të gjithë ata maskarenj.