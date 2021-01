Nga Artur Ajazi

Edi Rama e mbajti fjalën. Ai e solli vaksinën klundër COVID-19, fillimisht për mjekët dhe infermierët, si shtresa më e rrezikuar nga ky virus i tmerrshëm, dhe pastaj për gjithë të tjerët. Kryeministri madje ka paranjoftuar përmes mediave se “do ta bëjë ndër të parët ai vetë vaksinën”.

Dhe e mbajti fjalën. Edi Rama njihet sot si njeriu i fjalës së mbajtur, dhe kjo ka ngjarë veçanarisht në këto dy mandatet e para të qeverisjes së tij. Ai nuk mban “shënime” dhe nuk “dëgjon shumë nga ai vesh”, se çfarë thotë Lulzimi apo Likja dhe Monika. Prej afro 1 viti, kryetari Partisë Demokratike, mbushi dynjanë me profka katundi se “Rama nuk e përballon dot pandeminë, Rama nuk sjell vaksinën, Rama nuk do t’ju largojë ju virusin”. Por ja që Edi Rama e solli vaksinën, pergatiti edhe terrenin ku ajo do të bëhet sipas të gjitha kushteve si në çdo kryeqytet të Bashkimit Europian.

E vetmja gjë, që i mbeti Lulzimit të bënte, ishte t’ja mbathte drejt Sukthit apo Rrushkullit për të “qarë hallet e popullit”. Nuk dihet pse shkoi atje, por një gjë është e sigurtë, nuk mund të ishte prezent në buzëqeshjen më të lumtur të atyre mjekëve dhe infermierëve, që ishin dhe janë në frontin e parë të luftës ndaj COVID-19. Ata sot nisin të bëjnë vaksinën e premtuar, nisin të marrin sërish forcë edhe më të madhe në përballjen me rrezikun, duke kujtuar humbjen e kolegëve të tyre. Të atyre që pavarsisht se Lulzimi u ngjiste lloj-lloj epitetesh për ti thyer moralisht, nuk u kthyen pas, por qëndruan deri në fund në shërbim të pacientëve. Lulzim, bëje edhe ti vaksinën, bëje sepse e ke falas nga Edi Rama. Bëje Lulzim sepse do ta ndjesh se pas saj, do të ndryshosh kursin e mbrapshtë politik, dhe Doktori do të duket si njeri i zakonshëm.

Bëje edhe ti vaksinën Lulzim, bëje sepse e ke falas nga kjo qeveri, dhe pastaj do ta kuptosh se, ç’ka ke deklaruar dhe ke shpifur, do të të duket idiotësia më e madhe. Bëje edhe ti Lulzim vaksinën, bëje sepse e ke falas nga ai, që nuk di të bëjë pazare me jetët njerësore, që nuk di të shtojë numrin e viktimave, dhe as të japë alarme false për “rrezik kombëtar”. Bëje edhe ti Lulzim vaksinën, sepse pas saj, edhe 25 Prilli, do të të duket datë dhe ditë e zakonshme, dhe jo “dita e qametit”, sepse pas saj edhe humbja dhe qëndrimi edhe për 4 vite të tjera në opozitë do të ketë efekte të tjera tek ti.

Bëje Lulzim vaksinën, ashtu siç e bëri edhe Edi Rama, për ti treguar demokratëve se kjo pandemi dhe lufta ndaj COVID-19, duhet ti bashkojë shqiptarët dhe bëjë më të përgjegjshëm politikanët. Bëje vaksinën Lulzim, dhe pas saj, dhe do të bindësh vehten por edhe Doktorin, se duhet ti kërkoni ndjesë publike Edi Ramës dhe shumicës së shqiptarëve, që i nginjët duke i mashtruar dhe terrorizuar me gogolin e padukshëm. Bëje vaksinën Lulzim, bëje sepse e ke falas nga Edi Rama, dhe jo me para siç ke deklaruar dhe mbushur dynjanë, bëje se ndoshta pas teje do të shkojë edhe Likja me Monën në Air –Albania, për të prekur dhe provuar nga afër një tjetër premtim të mbajtur të kryeministrit./a.p