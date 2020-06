Nga Artur Ajazi

Luzlim Basha nuk ka hallin as për “listat e mbyllura, dhe as listat e hapura”. Ai kërkon garanci politike, kërkon mbijetesë politike edhe pas 2021, ndryshe karriera e tij merr fund. I ndodhur prej vitit 2013 në Partinë Demokratike të Doktorit, ai është ndjerë “komod” deri ditën që kishte qeverisjen, dhe më pas ka vendosur kumbari tij, për vazhdimësinë apo largimin nga politika. Lulzim Basha dihet botërisht se nuk vendos dhe “vulos” pa ujdinë dhe bekimin e Doktorit në parti.

Edhe listat e “hapura apo të mbyllura”, janë thjesht pretekst, janë thjesht shkak për tu përkëdhelur, detyruar ambasadorët të japin ultimatume, dhe një shteg i sigurtë që Lulzimi të plotësojë kushtin e vetëm, mbijetesën në politikë. Si të hapura, si të mbullura , një gjë është e sigurtë për Partinë Demokratike të Lulzimit dhe Doktorit, humbja e parathënë edhe në zgjedhjet e vitit 2021. Garancia politike, garancia për vazhdimësinë si kryetar de facto i PD, garancia e paprekshmërisë pasurore dhe ligjore, janë disa prej kërkesave për të vazhduar bisedimet për ndryshimet në (gjoja) Reformën Zgjedhore. Një takim me Edi Ramën, do të ishte një rilindje e dytë dhe fat i madh, por i gjendur përballë presionit të “aleatëve” të tij, duket se Lulzim Basha ka vendosur të mendohet 100 herë, përpara se të vendosë. Edi Rama, edhe dje i ka bërë ftesë serioze Lulzimit, për tu takuar, diskutuar dhe vendosur për zgjedhoren dhe zgjedhjet e ardhshme.

Por sërish Lulzimi, mëndjen e ka tek garancia politike, dhe jo tek deklaratat e Dashit apo Fatmirit. Humbja është e sigurtë, pasi edhe situata në të cilën gjendet sot partia e tij, apo dhe pafuqia e Doktorit, për të “ngritur” në këmbë mbështetësit si dikur, ka bërë të vetën. Opozitë më destruktive, më të paaftë, më cfilitëse, dhe më qesharake, nuk ka patur ndonjëherë ky vend.

Grupimi që pretendon se “bëjnë opozitarizmin në Shqipëri” është kasta më e konsumuar e këtij vendi, janë njerës pa ekujlibër mendor dhe politik, janë pasanikët e akuzuar dhe denoncuar nga shumica e shqiptarëve, që po përpiqen të mbajnë vethen e tyre në postet e pamerituara dhe shqiptarët peng të veseve të tyre. Grupimi i atyre që pretendojnë se “janë opozita reale” nuk janë gjë tjetër veçse “shqeskat” e panevojshme të një shoqërie të kalbëzuar. Duke luajtur me milionat e zhvatura sa kishin pushtetin, duke mbajtur peng zgjedhjet çdo 4 vjet, duke u ankuar se “na

vodhën votat, na fallcifikuan fitoren”, ata deri sot kanë arritur të vegjetojnë në skenën politike shqiptare. Zgjedhjet e ardhshme të 2021, do të jenë skena e fundit e përballjes mes baltovinës dhe progresistëve, për të përmbysur përgjithmonë të vjetrën dhe vampirët e jetës së begatë të shqiptarëve.

Zgjedhjet e ardhshme, do të largojnë nga ekranet dhe skena e politikës, korrierët e zhgarravitur mes partive dhe ambasadave, që deri sot kanë mundur të jetojnë me “supën” e Partisë së Doktorit dhe lëmoshën e Lulzimit. Ata që deri sot e quanin vehten “faktor” apo “të pazëvëndësueshëm”, shumë shpejt do të marrin ç’ka u takon, nga zgjedhorja, vota e shqiptarëve dhe drejtësia e re. Në demokraci, të negociosh, të tolerosh, të bashkëpunosh, e biesh në ujdi, nuk do të thotë të japësh dhe marrësh “garanci” të përjetshme për të mbijetuar në politikë, edhe kur “kandilit” tënd i ka mbaruar vaji.