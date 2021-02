Për kryetarin e opozitës shqiptare, të gjitha palët treguan maturi që nga fituesit e deri te humbësit që pranuan menjëherë rezultatin.

Pas 25 prillit thekson Basha, “ne do të punojmë ngushtësisht me qeverinë e Kosovës për të forcuar marrëdhëniet në të gjitha fushat.”

“Kosovën e presin sfida të mëdha përpara, ndaj ju uroj fituesve të zgjedhjeve Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, Lëvizjen Vetëvendosje, por edhe partive të tjera politike që të bëjnë gjithçka për sfidat që po i presin për përmbushjen me sukses.

Kam besim se do të bëjnë gjithçka në përmbushjen me sukses të pritshmërive të qytetarëve të Kosovës dhe në kapërcimin dhe përballjen me sfidat me qëllim që Kosova të vazhdojë rrugëtimin e saj të pandalshëm drejt integrimeve Euro-Atlantike dhe zhvillimit të saj ekonomik dhe social”, u shpreh ai.