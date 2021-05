Nga Mero Baze

Lulzim Basha nuk ka problem me Parlamentin e dalë nga zgjedhjet që do të mblidhet në shtator, por me humbjen e tij deri në muajin korrik. Zgjedhja e kryetarit të ri të PD në korrik, ka prodhuar këtë debatin e paqartë dhe për vetë deputetët e PD, se çfarë nuk njeh Lulzim Basha pas 25 prillit.

Për inerci, të gjithë thonë që ai nuk njeh zgjedhjet, por në fakt ai nuk njeh vetëm humbjen e tij. Zgjedhjet i njeh, pasi ka pranuar që do marrë pjesë në Parlament.

Ndaj nuk duhet të shpërndahemi shumë. Duhet t’ia bëjmë më të lehtë këtë pjesën e përballimit të humbjes, pasi kjo nuk është një dhimbje që i zgjat shumë.

Zakonisht e ka deri në Kuvendin e radhës së PD në korrik, kur të rimarrë prapë firmën dhe vulën e kryetarit. Pastaj jeta vazhdon.

Diferenca mes mosnjohjes së zgjedhjeve dhe mos njohjes së humbjes personale në zgjedhje, është e madhe.

Mosnjohje e zgjedhjeve, ka të bëjë me bojkotin e Kuvendit, daljen në rrugë dhe shpalljen e luftës kundër sistemit. Këtë e provoi më 2019 dhe nuk përsëritet më, pasi e pa që fatin e tij e kishte pastaj në dorë Kujtim Gjuzi.

Mosnjohja e humbjes është diçka më personale. Problemi që Lulzim Basha ka me humbjen, lidhet me faktin se sa i rrezikuar është ai në krye të PD.

E vërteta është se lidershipin e PD e dikton Berisha, me kultin e fortë të individit në strukturat e PD, por dhe presionin mafioz që organizon për ta mbajtur Bashën nën tension.

Por këtë radhë po ndodh diçka edhe më interesante. Vendosmëria e qartë e Bashës për të mos ikur nga kreu i PD, e ka bërë Berishën më të kujdesshëm. Përveç dy- tre vetëve, që i ka nxjerrë të sulmojnë Bashën, me qëllim që pastaj “ta mbrojë ai”, pjesa tjetër e veprimeve të Berishës është e kujdesëshme.

Ai nuk do të prodhojë një skenë lufte me Bashën deri më 22 korrik, pasi nuk ka më besim se Basha do tërhiqet nga beteja me të. Thjesht nuk do të turpërohet në pleqëri.

Rezultatet qesharake të Berishës si deputet, si më pak i votuar dhe se figura qesharake të PD-së, si fjala vjen Flamur Noka, e kanë bërë atë të reflektojë se është më mire të duket i fuqishëm duke qenë me Bashën, se sa ti diktojë Bashës, se çfarë duhet të bëjë.

Kjo është tinzaria e një plaku të pafuqishëm, që nuk do të prishë mitin e njeriut që ka gjithçka nën kontroll. Ndaj nuk do ta vërë veten në provë. Biles edhe pse dy ditë pas zgjedhjeve u shtrua me ishemi të lehtë në spital, nuk tregoi, se mos i binte miti i të pavdekshmit.

I qartë për këtë pozicion të Berishës dhe i vendosur për të mos u larguar, Lulzim Basha thjesht po mohon humbjen, pasi kjo i duhet deri ditën e rikonfirmimit në krye të PD në korrik.

Dhe kjo është një ngjarje thuajse e sigurtë.

Kështu që deri në korrik, do dëgjojmë për mos njohjen e humbjes së tij. Për mosnjohjen e zgjedhjeve, nuk keni për të dëgjuar më asgjë. Më 10 shtator e keni në Kuvend.