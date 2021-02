Pasi arriti marrëveshjen me aleatët për të shkuar në zgjedhje bashkë, kryedemokrati Lulzim Basha do të firmosë nesër në orën 10:00 marrëveshjen me Monika Kryemadhin ku përcaktohen piketat mbi të cilat do vijojë koalicioni pas zgjedhjeve të 25 prillit.

Nuk dihet nëse në marrëveshje janë të përcaktuara, ndarja e posteve.

Kujtojmë se disa ditë më parë, Basha ka arritur marrëveshjen me 12 partitë aleate për t’u futur së bashku në zgjedhjet e 25 prillit.

Negociatat kanë qenë të vështira dhe intensive gjatë datës 24 shkurt ndërsa marrëveshja është dorëzuar në KQZ në orën 11:40 të mbrëmjes

Partitë e koalicionit

PD – Lulzim Basha

PR – Fatmir Mediut

PDIU – Shpëtim Idrizi

LZHK – Dashamir Shehi

PBDNJ – Vangjel Dule

PAA – Agron Duka

PDK – Nard Ndoka

FRD – Sali Shehu

Bashkimi Liberal Demokrat – Arjan Starova

Partia Balli Kombëtar Demokrat – Artur Roshi

Partia Bashkimi Demokrat – Ylber Valteri

Partia Lëvizja e Legalitetit – Shpëtim Axhami

Partia Kristjan Semokrate – Dhimitër Myslia