Inxhinierja Luljeta Bozo u shfaq sot krah Kryeministrit Edi Rama duke pranuar ftesën e këtij të fundit për t’u përfshirë në listat e Partisë Socialiste për kandidatë për deputetë.

Duke folur për rindërtimin dhe planin e socialistëve në këtë aspekt, Luljeta Bozo tha se ky proces po ecën me ritme të shpejta dhe se qytetarët e prekur nga tërmeti i 26 Nëtorit 2019 duhet ta konsiderojnë dhuratë shtëpitë e reja që po marrin pa shpenzuar asnjë fond.

“Në përgjithësi ne inxhinierët flasim shkurt. Ne të gjithë u tronditëm, gjithë populli, se tërmeti është një dukuri shumë e rrezikshme dhe e frikshme. Por nga ky tërmet ne nxorrëm disa mësime që kanë lidhje me shkeljet që janë bërë në fushën e ndërtimit. Qeveria e mori veten shumë shpejt, nuk mbeti asnjë njeri përjashta. Mua më vjen mirë që ato që kemi konstatuar defekte në ndërtim janë realizuar në këtë program. Më vjen shumë mirë dhe filloi menjëherë programi në ato zona ku kishin shkatërrime më të mëdha dhe ku ishte më e ndjeshme. Kemi pasur një defekt se shtëpitë në fshat përveç ishin në fshat, janë dhe shumë të shpërndara.

Të hysh në një shtëpi të re pa shpenzuar asnjë lek për mua është një dhuratë. Ne kemi shembuj në Italinë që ka mbi 10 vjet që ka rënë tërmeti dhe akoma janë në rulota, akoma nuk janë strehuar, përveç se po kërkojnë qira se po rrinë në rulota dhe kanë zënë një copë tokë nga halli, kurse këtu jo vetëm që nuk paguanë asnjë lekë, por u bë shtëpia e re sipas sdandardeve. Në procesin e rindërtimit është filluar ndërtimi sipas rregullave, me infrastrukturën e nëtokës, pastaj me infrastrukturë rrugore dhe pastaj vazhdon me ndërtimin e shtëpive. Ky proces për mua po ecën shumë normalisht, ndoshta ka nevojë për të treguar për ata që janë hezitues se mendojnë që bëhet menjëherë. Njerëzit duhen sqaruar që shtëpitë nuk ndërtohen kështu, nuk ndërtohen pa pasur fonde dhe ne e kemi pasur shumë vështirë. Them se shumë shpejt plagët e tërmetit do të riparohen dhe njerëzit duhet të jenë mirënjohës sepse është një dhuratë e madhe. Jo të gjithë e bëjnë këtë. Programi i rindërtimit që nisi me tërmetin unë them që duhet të vazhdojë me një aspekt tjetër me të cilat mund ta zhvillojmë vendin tonë. Ka punë shumë për të bërë në zonat rurale”, tha inxhinierja Luljeta Bozo.

