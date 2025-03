Kryeministri Edi Rama vijon inspektimet në qytetin e Vlorës.

Ketë herë ishte në kantierin për rigjenerimin urban të Bulevardit të Palmave dhe Agrumeve në hyrje të Vlorës.

Gjatë inspektimit nuk kanë munguar as batutat me qytetarët. Njëri prej tyre e pyet “Lulin pse nuk e more një xhiro, ta nxirrje këtej?”. Kryesocialisti u përgjigj duke thënë “Lulin? Lëre se është në punë tani”.