Nga Frrok Çupi

Bash në ditën kur Iliri po i ulërinte Lulit që të kapte sfurkun e të shponte barqe njerëzish në mbrojtje të votës, bash në atë çast Luli u kap duke e futur sfurkun në pantallona. E keni parë të gjithë (edhe gjithë kontinentet) dje atë video të regjistruar nga Luli për kundruall frikës së Ilirit. Luli, teksa qindra militantë të PD ishin mbledhur rreth e tij e ky i hipur në një gjë si makinë a si karrocë ngriti dorën me dy gishta si një sfurk, e futi në pantallona…, dhe aty nisi performanca e kruarjes që nga nënbarku, shalët e deri te thembrat.

Luli nuk duron kur i vjen të kruhet, apo sfurku në pantallona kishte kuptim? Çfarë ndodhi?

Luli e mori ‘sfurkun’ e gishtave nga maja e krahut mbi kokë dhe nisi ta shtjerë në pantallonat e tij. Mblodhi zorrët, krijoji një hapësirë mes lëkurës dhe rripit, dhe nisi të kryejë misionin. Misioni i Lulit ishte jo vetëm ‘e krumja’, por që ta fshihte sfurkun në pantallonat e tij. Por e futi shumë thellë, vërtet thellë deri mbi bërryla. Luli i ka edhe krahët e gjatë dhe u duk se sfurku i kapi çorapet nëpër tubin thuajse bosh. Këtë bëri Lul Basha në sy të militantëve të vet revolucionarë që kanë bërë gati skuadrat e armatosura të Partisë për mbrojtjen e votës. Një njeri e vranë dje në Elbasan, por tani Luli po praktikon sfurkun, jo pushkën.

Një poet revolucionar rus i Luftës së Dytë, Majakovski, kur vuri re këso liderësh dhe revolucionarësh, u tall me ta dhe shkroi poemën ‘Rè në pantallona’. Majakovski tallej me mburravecët që mbushin pantallonat, ndërsa Luli e fshehu sfurkun e dy gishtave thellë në humnerën e poshtë barkut. Kur e pa Iliri këtë skenë, doli nga vetja. Iliri është president i Republikës, që po ta kishim pasur në kohë festash, do të ishim tallur rrugëve duke e ngacmuar me krande. Por është president dhe ai na kërcënon me ‘sfurqe, hanxharë, kosore’, “ngrehuni dhe bjeruni!’. Iliri, i akuzuar si ‘vrasës me pagesë’ dhe më i korruptuari i kontinentit, nuk është fare-fare idiot; ai u është drejtuar mjeteve primitive të terrorit me qëllim që të fshehë figurën e tij si përdorues ‘i katër snajperëve’ dhe ia armëve të kohës që përdoren në vrasjet me pagesë. Ilir Meta është betuar- sipas mendjes së tij të tharë- se do ta zhysë në gjak këtë popull, vetëm e vetëm që të shpëtojë lëkurën e tij të ndotur me krime dhe korrupsion.

Mirëpo kur e pa ‘të dashurën e tij’ Luli që e zhyti në pantallona e nuk e zhyti në gjak (sfurkun), atëherë i doli vetja komplet jashtë kontrollit. Atëherë Ilir Meta iu kërlesh Lul Bashës dhe i tha ‘Ça po kërkon atje poshtë në pantallona, more?! Se mos ke gjë ti atje, dërrasë je!’.

Lul Basha e mori mesazhin prej Metës, por edhe Ilir Meta prej Lulit. Këta tani janë të dy në rolet e lepurit të vogël dhe të lepurit më të vogël. Secili nga ferra e vet i tregon tjetrit çfarë ka në pantallona. (Thuajse si Majakovski me retë në pantallona). Luli i tregon detashmentin e pëdëistëve të trashëguar nga i pari i tij, ndërsa Iliri i tregon Lulit se ka me vete pikërisht ‘të parin’ e Lulit, atë të madhin Berisha. Këto janë dy garnizonet që mbajnë dy gëmushat përballë njëra tjetrës; dhe, i tundin nëpër pantallona. Meta ka shkulur një dhëmb, më duket dhëmbin e qenit, pi raki dhe dëshmon se i është hequr dhëmbi duke ngrënë mish rilindasi. Ndërsa Luli bën isharete, duke i tundur sfurkun të zhytur poshtë te vetja, jo në mish njeriu.

Të dy palët janë betuar ‘o sot o kurrë!’, se do t’i venë flakën vendit. Edhe në qoftë se ky fat i keq nuk ishte besuar deri më sot, tashmë kjo bëhet e besueshme se Shqipëria e mjerë e ka vendin në atë tub të boshatisur pantallonash, ose edhe në Malin me Gropa ku Iliri fsheh kufoma.

Por sidoqoftë, duhet të presim derisa të dy të merren vesh mes tyre, në radhë të parë për totemin e përbashkët: Gypin e pantallonave.