Nga Valbona Mezini*

Ai nuk e ka një strategji për forcimin e të djathtës, duke favorizuar qëndrimin e kundërshtarit në pushtet.

Teksa e ka dobësuar sa ska ku të vej më opozitën jashtëparlamentare duke e përgjysmuar në numra këtë e dëshmon rezultati i fundit zgjedhoror, Basha ende nuk e ka një strategji sesi ta ringrejë të djathtën e vërtetë, nëse ai do ta ketë këtë qëllim.

Njëriun e udhëheqin qëllimet e sigurisht ato shoqërohen me objektiva, por Basha nuk ka sa qëllim e as objektiva për të ardhur në pushtet. Në fakt shqiptarët duan të vijnë në pushtet, ata opozitarë me të keqen, me korrupsionin, me klientelizmin, me oligarkinë dhe shpërdorimin e taksave sepse Luli ka kohë që është në pushtet, për aq kohë sa bizneset e tij dalin me fitim.

Pas mbledhjes me kryesinë dhe grupin parlamentar që sigurisht nuk presim të na thotë ndonjë shpikje sesi ta kthejë mbrapsht atë që nuk mbeti nga shembja e teatrit dhe po ashtu e të ardhmes së shqiptarëve , Basha pranoi se ka gabuar në strategjinë e deritanishme për të bërë opozitë.

Nuk do të mjaftojnë asnjëherë takimet intensive të njëpasnjëshme për të konkluduar në lidhje me aksionin opozitar.

Nuk do të mjaftojë asnjëherë ndjesat se deri tani është gabuar. Nga ai që shkel parimet dhe votën e lirë brenda partisë, duhet veprim !

Cila është strategjia për pushtet? Deri tani ka vetëm ambicie se kush dhe si do marrë postet qeveritare nëse do ketë rrotacion pas një viti.

Por Rama është fuqizuar aq shumë saqë përballë mungesës së vullnetit dhe strategjisë, askush nuk do ia marrë dot pushtetin pa le pot ë kërkosh vota të fashës gri që kurrë ska besuar tek politika, teksa del me LSI në krah për të cilën bërë 21 Janarin, se je alternative bindëse për të të votuar.

BASHA të vajtojë sat ë dojë e le tju kërkojë falje shqiptarëve se gaboi me 17 Majin por nëse nuk jep besueshmëri , e cila do të duhet të shoqërohet me hapa konkretë që udhëhiqen nga parimet e moralshme , jot ë pazareve për lekë , keq e ka ! Do marë më qafë edhe ata pak që e ndjekin verbërisht se kujtojnë se pushteti falet! Rama nuk fal asgjë ! Luli nuk do ia marrë dot …!

*Ish anetare e kryesise se PD