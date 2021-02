Gjatë konferencës së sotme për mediat kryeministri Edi Rama ironizoi kreun e PD-së Lulzim Basha duke u shprehur se “Luli është e sigurt që do ta bëjë çfarë nuk ka në dorë”.

Duke komentuar angazhimet e Bashës se: “Nëse zgjatet koncesioni për Rinasin, do ta zhbëjmë kur të vijmë në pushtet”, Rama solli në vëmendje një histori me ish-kryeministrin Fatos Nano, gjatë një ngushëllimi.

“Më kujtohet njëherë, kemi qenë në një ngushëllim me Fatos Nanon. Ishte një person atje që po i thoshte Fatosit që shiko se s’keni gjë në vijë kështu, duhet t’i bini shkurt: Nuk kanë pse marrin gjithë katunarët toka, merrini gjithë tokat kthejuani pronarëve të vjetër të mëdhenj. Fatosi i tha: Kjo ideja jote është shumë ambicioze, por mund ta realizojë vetëm Sabriu që s’ka gjë në dorë. Kështu që edhe Luli të gjitha ato që nuk i ka në dorë do ti bëjë. Edhe do t’u thotë që vetëm unë do ta bëj se nuk e ka në dorë”, tha Rama.

g.kosovari