Osman Mula është takuar me drejtuesin e Fushatës së Partisë Demokratike dhe njëkohësisht kandidat për deputet në Tiranë, Alfred Rushaj, ku i ka treguar shqetësimet që ka.

Mula u shpreh se vetëm pse ai është demokrat, nuk i kanë dhënë pensionin e Posaçëm.

BISEDA:

Osman Mula: Mirë është ky Covidi me ik pas 25 Prillit, edhe ky Covidi tjetër

Alfred Rushaj: Ky tjetri është më i keq se i pari

….

Investimet dhe selektiviteti

Mula: Këta kanë gjet një grup të tyre që i sponsorizojnë, sponsorizimet vijnë nga një pjesë e shtetit, kryesisht bashkia, ku artistët i aktivizojnë për nevojat e tyre dhe dihet se kush janë.

Siç kanë dhe një grup aktorësh që janë pjesë e tyre, ata bëjnë reklamat. Mirëpo arti nuk është ky, arti është institucional. Mungojnë skenat, mungojnë ekspozitat. Siç duket, kam një bindje të plotë se Luli është shumë më dashamirës për artin, se e kam patur rastin me e taku. Dhe kam bindjen e plotë se nesër e djathta do të kthejë sytë shumë edhe nga një vlerë që na ka mungu duke llogarit edhe vetë sjelljen e artistave, që edhe këta shkojnë me hatër, se vetëm ky mund ta firmosë atë pensionin e veçantë. Emrin tem e ka lënë jashtë prej 7 vitesh. Se s’më sheh pjesë të tij. Është fatkeqësi e madhe, një dramë kombëtare dhe çdo vit që ka kaluar, ky e ka thelluar këtë dramë kombëtare.

Vladimir Prifti: Në përgjithësi nuk u ndoq mbrapa nga ky kryeministri që drejton qeverinë sot, nuk u ndoq ndonjë politikë, pothuajse na iku nga dora, me një dorë kshu u fshi dhe erdhi një ministre…

Mula: Me dorën tjetër hoqi estradën, me të dyja duart hoqi operan.

…

Mula: Nuk kam qejf me taku një rob që ka kenë nga 70 kile e sot ka shku 120 kile, i ka ardh gusha deri këtu prej shëndetit, pa asnjë ditë pune. Pa asnjë ditë pune! Dhe them duhet me dhënë llogari, se nuk është puna që duhet me ik, por me dhënë llogari se ‘kush je ti mor zotni? Ti ke fatin e familjeve tona, fëmijve tanë, ke bukën e fëmijëve në dorë ti dhe me një dorë kshu siç tha Vladi, mund të ikin gjysma e Shqipnisë. Çdo ditë ikin dhe vetëm ne jemi, sepse ‘vetëm me ne ka garanci’. Si paska garanci vetëm me ty? S’guxon me e dhënë votën, legen, maskara… kush je ti mo.

Këtu të mbyll derën, të hek rrogën, të hek fëmijën prej pune

…

Diskutimet për listat dhe sondazhet

Rushaj: Unë vetë e quaj përdorim në qoftëse marr përshembull një person, Tom Cruise dhe e fus në listë të PD-së. Psee? Zotëria nuk ka fare lidhje me PD-në, nuk ka lidhje me politikën. Pse e marr? Unë po e marr thjesht që t’i shes fytyrën, imazhin që të marr votat. Unë mund të jem më i mirë si jurist, dhe pak më i dobët si politikan.

Prifti: Kam një pyetje, për sondazhet që janë sot, si ju duken? Sepse ne nuk e kemi idenë e sondazheve.

Rushaj: Tirana është eksplozive

Mula: …në stacionet televizive, që janë kryesisht të majta e pas çdo sondazhi fshihet ky. Nuk e ban kot që fiton, se i vjen pallati mbrapa, e fillon punimet. Për pallatin që do me ndërtu ai, i jep helm një opinioni me këtë sondazh që është një fatkeqësi e madhe. E kupton çfarë ndryshimesh duhet me ba? Duhet me ba ndryshime në çdo qelizë.

…

Debati i munguar Rama-Basha

Rushaj: Ai nuk pranon me bo debat, i shmanget debatit.

Prifti: Jo mo, pse të bëjë debat ai

Mula: Mos lidhet me këtë që thotë: ‘maskarenj, pis ky, pis ai. I shmangem debatit po ata janë maskarenj’. A thuhet kështu? Pse kekan maskarenj ata që paskan kandidatë për deputet, a ja vlen ky gjykatës për me pastru figurën, a ta miratuan ata të KQZ-së, pranoje mor, është ekipi kundërshtar. S’mund ta fyesh ekipin kundërshtar. S’mund të thuash ‘se ky është pleh’… Detyra jote është me dal e me lujt si zotni

Rushaj: I ka të pastër shumë ai, aspak të lidhur me krimin

…

Dy artistët e njohur i kërkuan Rushajt të transmetojë idetë e tyre, ndërsa ai u shpreh se Basha ka gati një program për artin, të cilin do e prezantojë në ditët e ardhshme: “Ka një program që është pregatit, që ne e quajmë ofertë politike, që lidhet me artin, për sportin. Por e ka lënë për ta prezantuar në ditët në vazhdim.