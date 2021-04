Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me banorët në njësinë 2 në Tiranë së bashku me ekipin e 25 prillit. Rama tha se Berisha ka nxjerrë Bashën si kukull para shqiptarëve. Këtu shtoi se autokolona e kreut të PD në fushatë kushton 4-5 mln euro.

“Tani do thoni ç’lidhje ka kjo? Po kush është Luli, është korrieri i radhës që përcjell po atë zë që vjen nga thellë. Që na ka penguar ne të ngjitemi në majën. Shikoni rreth e rrotull, një vend kaq i vogël që i ka të githa. Preket nga dy dete njëri më i bukur se tjetri, që ka brigjet fantastike, jo vetëm të deteve po dhe të lumjeve, brenda të cilave janë pllaja, liqene. Unë mendoj se Zoti e ka bërë Shqipërinë ditën e dielë. Cfarë e ka penguar Shqipërinë të jetë në majë, dora e mbrapshtë e robit. Luli është Rrapushi që nuk vjen si shpëtimtar i vetëm po me autokolonë që kushton 4- 5 milionë euro. Ju e dini kush është brenda atyre makinave. Janë ata që mezi presin 25 prillin për të rihapur llotot. Brenda makinave janë ata që mezi presin 25 prillin për të hapur bingot. Jua e ka premtuar.

Luli nuk ka bërë asnjë punë deri më sot dhe është ngjit. Është mbajt si ajo kukulla me të mira. Iher Luli bëhet Batman që thotë do të kërcej te xhamia e kryeministrisë pasi të fitojmë dhe i mblidhen të gjithë spidermane që do të lënë pas ndotjen. Ky Batman bëhet Barbie me flokë të zeza shkon kudo dhe këndon ninulla të jetës së re që do të vijë“, tha Rama.

g.kosovari