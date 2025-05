Meri Shehu: Muaji i luleve dhe besoj që edhe ne do ta shijojmë me dy eklipse shumë të fuqishme, një në Akrep dhe një në Binjak. Ky muaj na surprizon me futjen e Saturnit në Dash, do të shohim një ndryshim të madh kozmik në mënyrën sesi do të ndikojë ky planet në një shenjë si Dashi. Data 10 futet Mërkuri në Dem, data 12 është shumë e mirë sepse është hëna e plotë në Akrep, data 14-15 janë nga ditët më erotike sepse Afërdita bën një lidhje shumë të bukur, mesi i majit do të jetë shumë romantik, data 24 me futjen e Saturnit në Dash dhe data 26 me hënën e re në Binjak.