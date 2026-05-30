Presidenti bjellorus Alexander Lukashenko i ka bërë thirrje homologut të tij francez Emmanuel Macron që të marrë udhëheqjen e dialogut të paqes për Ukrainën, duke pretenduar se nuk mund të “lihet kjo barrë te një grua si kryeministrja italiane” Giorgia Meloni.
Këtë e ka treguar vetë Lukashenko për gazetarët në Astana, duke dhënë detaje të një telefonate që kishte zhvilluar me kreun e Elizesë më 24 maj.
“Ai më tha se sot ai është figura kryesore dhe forca shtytëse në Evropë”, citohet të ketë deklaruar Lukashenko nga mediat italiane, duke shtuar se liderë më të rinj politikisht në Evropë, si kryeministri britanik Keir Starmer dhe kancelari gjerman Friedrich Merz, nuk janë në pozicion për ta udhëhequr këtë proces.
Në këtë kontekst, ai iu referua qeverisë së Romës: “Në Itali ka një grua si kryeministre. A doni vërtet t’ia lini këtë barrë një gruaje?”, u shpreh lideri bjellorus para Macron-it.
