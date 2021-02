Binomi Lukaku – Lautaro Martinez konfirmoi më së miri forcën, duke mposhtur kuqezinjtë në derbin e famshëm të Madoninnës. Të dielën pasdite, çifti Lukaku – Lautaro realizoi tre golat me të cilët ekipi i Antonio Contes mundi skuadrën e Milanit, për t’u shkëputur në +4 në krye të Serisë A dhe prekur kuotën e 30 golave, në edicionin e sivjetshëm të kampionatit italian.

Në fillim kishte edhe nga ata që ishin skeptikë për bashkëjetesën e tyre, megjithatë, prej kohësh, falë karakteristikave të tyre të veçanta dy sulmuesit e Interit kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe mirëkuptimin e duhur, për të konsoliduar partneritetin e tyre në fazën ofensive të zikaltërve.

Njëri belg, tjetri argjentinas, të dy janë nderuar me numrat më të lakmuar për çdo sulmues. Gjiganti me origjinë kongoleze, me pamjen e njeriu të fortë, mban numrin 9, ndërsa 23-vjecari nga Bahia Blanca preferon të mbajë në fanellë numrin 10. Të dy, së bashku, bëjnë gjysmë shekulli. Me përkëdheli i thërrasin Big Rom dhe Lauti, ndërsa gazetarët, siç ndodh shpesh, nuk humbën aspak kohë për t’i pagëzuar me siglën LuLa. Së bashku kanë realizuar 52.63% të golave të Interit dhe në mënyrë të kuptueshme Romelu Lukaku dhe Lautaro Martinez përfaqësojnë fytyrat e ëndërrave të lavdisë për popullin zikaltër. Të dy kanë një marrëdhënie të shkëlqyer si brenda ashtu edhe jashtë fushës dhe kuptohen me sy mbyllur ndërmjet tyre. Të dy koordinojnë veprimet në mënyrë të shkëlqyer në varësi të situatave, duke ushtruar presing, sulmuar zonat e lira, tërhequr dhe çorientuar mbrojtësit kundërshtarë dhe krijuar hapësirat e nevojshme për njëri – tjetrin.

Pas derbit, Lukaku krenohet me 17 gola në këtë edicion të Serisë A, vetëm 4 nga pika e bardhë e 11-metrave, ndërsa 6 prej tyre kanë shërbyer për të zhbllokuar rezultatin në ndeshjet e Interit. Në krahun tjetër, Lautaro ka shënuar 13 gola, asnjë me penallti, ndërkohë 7 prej tyre kanë shërbyer si golat e parë në sfidat e Interit në kampionat.

Romelu ka dhënë 4 asist për Martinezin, ndërsa Lautaro e ka ndihmuar gjigantin belg me 2 të tillë. Pra, 6 asist ndërmjet tyre, askush nuk ka bërë më mirë se kjo dyshe në këtë aspekt, deri në këtë fazë të kampionatit. Në Serinë A çifti kolumbian i Atalantës Luis Muriel – Duvan Zapata ndjek me 23 gola, ndërsa dyshja e Juventusit Cristiano Ronaldo – Federico Chiesa pozicionohet në vendin e tretë me vetëm 21 gola gjithsej.

Për të gjetur një dyshe më të fortë në Kontinentin e Vjetër se sa binomi Romelu Lukaku – Lautaro Martinez duhet shkuar në Bundesligë, pikërisht në radhët e klubit që po dominon futbollin evropian. E pra dyshja e Bajernit të Mynihut Robert Lewandowski – Thomas Muller ka realizuar 36 gola në total, 26 Lewa e 10 nga futbollisti bavarez.

Një rendiment i tillë ka bërë që nostalgjikët të rrëmojnë thellë në fletët e ndritura të historisë së pasur të klubit zikaltër. Për të gjetur një dyshe kaq efikase në radhët e Interit pas 23 ndeshjeve nevojitet një kthim prapa deri në sezonin e largët 1958/59, me numrat e pabesueshëm të dyshes Angelillo – Firmani, plot 41 gola gjithsej ndërmjet tyre pas një periudhe të tillë kohe, ndërsa pas viteve 60 asnjë çift tjetër i sulmuesve zikaltër nuk ka arritur të bëjë bashkë po aq gola sa LuLa.

Skema 3-5-2 e ndërtuar nga trajneri puljez duket se është krijuar enkas për të nxjerrë më të mirën e tyre dhe për t’i shndërruar në dy grabitqarë të sprovuar në zonat kundërshtare. Lukaku u bë sulmuesi i parë zikaltër në epokën e 3-pikëshit që ia del mbanë për të realizuar në 4 derbi rresht në kampionat, ndërkohë, duke llogaritur edhe Kupën e Italisë, 27-vjeçari nga Anversa ka shënuar në çdonjërën prej pesë sfidave në derbin e Madoninnës ku ka marrë pjesë, ndërkaq në krahun tjetër me 2-golëshin e tij Lautaro Martinez u bë futbollisti i huaj i dytë më i ri në historinë e Interit, pas suedezit që ka luajtur në vitet ‘50 Lennart Skoglund, që realizon 2 gola në derbin e famshëm të Milanos./a.p