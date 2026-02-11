Luiz Ejlli la mbrëmjen e djeshme përfundimisht shtëpinë e Big Brother VIP 5, pas tre ditësh qëndrimi brenda.
Pasi la shtëpinë, ai shkoi në studio, ku u shpreh: “Vetëm se kisha filmin, se nuk do dilja nga shtëpia”.
Luizi gjithashtu iu përgjigj edhe pyetjes së opinionistit Arbër Hajdari në TCH se kush e fiton Big Brother-in, duke iu përgjigjur: “Artan Kola”.
Fituesi i Big Brother VIP 2 gjithashtu prezantoi dhe këngën e tij më të re “Më Merr”, që është gjithashtu edhe kolona zanore e filmit të tij dhe Kiarës, “Loja e Fundit”.
